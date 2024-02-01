"تضامنًا مع غزة".. شخص يحتجز رهائن بمصنع أميركي في إسطنبول

غزة - فلسطين أون لاين

اقتحم مسلح مصنعًا أمريكيًا في ولاية كوجالي التركية، اليوم الخميس، واحتجز عمال كرهائن احتجاجًا على عدوان الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة.

وقالت وسائل إعلام تركية، إن المسلح احتجز عدد غير محدد من الرهائن في مصنع تملكه شركة "بروكتر آند غامبل" الأميركية العملاقة قرب إسطنبول، احتجاجًا على الموقف الأمريكي الداعم للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الشرطة التركية لوكالة "فرانس برس"، إنه لم يتضح على الفور عدد الأشخاص الذين يتم احتجازهم في المصنع الواقع في الضواحي الشرقية لإسطنبول.

وتداولت وسائل إعلام محلية، الخميس، صورة من داخل المصنع يظهر فيها رجل يغطي وجهه ويرتدي جهازًا يشبه العبوة الناسفة وهو يحمل مسدسًا في يده.

Kocaeli Gebze'de bir kişi, silahla P&G'nin fabrikasını bastı. Fabrikasının ana binasına giren kişi, gelen ilk bilgilere göre 7 kişiyi rehin aldı. Duvara Filistin bayrağı çizdi. Rehin alınanların işçi mi yoksa yönetici mi olduğu henüz bilinmiyor. pic.twitter.com/QAXsgEDoZh — bianet (@bianet_org) February 1, 2024