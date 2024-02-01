قُتل أبرز ضباطها في غزة.. ما هي وحدة "شلداغ الإسرائيلية"؟

غزة - فلسطين أون لاين

تفيد تقارير عبرية، بأن وحدة "شلداغ" التابعة لجيش الاحتلال التي يطلق عليها أيضًا الوحدة 5101، خسرت في العدوان على غزة وحده قتلى أكثر مما خسرته في الحروب السابقة.

وبحسب موقع جيش الاحتلال، فقد خسرت الوحدة في يوم عملية "طوفان الأقصى" خمسة من ضباطها وجنودها، في موقع "بئيري"، على يد كتائب القسام، في الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

أما في معارك قطاع غزة، فقد خسرت أربعة من ضباطها وجنودها على يد المقاومة، وكان أحدثهم الرائد يتسهار هوفمان، من وحدة شلداغ، نخبة سلاح الجو.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، إلى أن هوفمان، الذي قتل أمس، كان أبرز ضباط الوحدة، ومؤسس إحدى المجموعات القتالية ومطور نظام للتعامل مع أنفاق المقاومة، وتولى قيادة فريقه لمدة سبع سنوات، وتولى قيادة فرقة للمداهمة ويمتلك مهارات عالية وفقا لما أوردته.

وقالت "يديعوت"، إن الضابط القتيل، كان أحد قادة الاعتداء على مستشفى الشفاء في غزة، والذي تسبب في استشهاد المئات وإزهاق أرواح المرضى الفلسطينيين بعد حرمانهم من العلاج وتهجيرهم إلى الجنوب في ظروف قاسية.

ولفتت الصحيفة إلى، أن مقتل ضباط وجنود القوات الخاصة ضمن وحدات الجيش، يعد من "الخسائر الباهظة"، بسبب الوقت الذي يستغرقه في التدريب، والتكاليف العالية، وليس من السهل تعويض مكان الجندي القتيل

ما هي وحدة "شلداغ"؟

وتعد "شلداغ" وحدة كوماندوس تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، ومختصة بتنفيذ مهام قتالية خلف خطوط "العدو"، وهي الوحدة 5101، والمعروفة باسم "شالداغ" (صياد الملك أو طائر الرفراف)، ومقرها في قاعدة "بالماخيم" الجوية، ويقودها ضابط برتبة مقدّم.

تنفذ "شلداغ" العمليات السرية، وعمليات البحث والإنقاذ القتالي، وإنقاذ الأسرى، والعمل ضمن الحرب غير النظامية، والاختراق بعيد المدى، وعمليات الاستخبارات العسكرية والأمنية في "ظروف صعبة ومعقّدة"، والاستطلاع الخاص داخل أراضي "العدو"، إضافة إلى تنفيذ عمليات هجومية "تخريبية" ضد "الأعداء".

وتتمثّل مهمة الـ "شلداغ" في "الانتشار من دون أن يتم اكتشافها في البيئات القتالية والمعادية لإجراء استطلاع خاص، وإنشاء مناطق هجوم أو مطارات، مع إجراء مراقبة الحركة الجوية وإجراءات الكوماندوس في الوقت نفسه".

ويمكن تمييز ضباط الوحدة من خلال تجهيزاتهم المختلفة عن بقية جنود الوحدات الأخرى في "جيش" الاحتلال، ويحمل جنودها بنادق هجومية من طراز "M16" أو "M4A1" مزوّدة بقاذفة قنابل يدوية من طراز "M203".وفي حين تنفيذهم مهمات خاصة، فإنّ الجنود يحملون مسدسات من سلسلة "Glock 17" و"19 9×19" ملم وبنادق قنص من طراز "Mauser SR".

وكانت هذه الوحدة قد تأسست في عام 1974، في أعقاب حرب أكتوبر 1973، كجزء من "سييرت متكال"، ثم تمّ نقلها في النهاية إلى سلاح الجو في "جيش" الاحتلال.

ويشار إلى، أن العديد من قادة جيش الاحتلال، تخرجوا من وحدة "شلداغ"، وكان أحد قادتها رئيس الأركان السابق وعضو مجلس الحرب بيني غانتس.

وأمس الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، عن مقتل ضابط ثانٍ برتبة رائد من وحدة النخبة "شلداغ" في المعارك مع المقاومة الفلسطينية في شمال غزة.

وأضاف بيان الاحتلال، إن "ضابطين وجنديين قتلوا في المعارك خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية، إضافة لإصابة 10 آخرين".

وكانت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، قد أكدت، الأربعاء، أنها "تمكنت من قنص ضابط من جيش الاحتلال في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة".

وارتفعت حصيلة قتلى الاحتلال، من الضباط والجنود، منذ عملية طوفان الأقصى إلى 560 قتيلًا، منهم 224 قتيلًا في المعارك البرية داخل غزة، فيما أعلن الاحتلال عن وجود مئات المصابين عدد منهم في حال الخطر، داخل المستشفيات.