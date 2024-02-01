العدوان على غزة يكبّد "ستاربكس" خسائر قياسية جديدة

غزة - فلسطين أون لاين

تكبدت شركة "ستاربكس"، أكبر سلسلة مقاهي بالعالم خسائر وصفت بـ "القياسية" إثر موقفها من العدوان الوحشي الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الـ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وأبلغت شركة ستاربكس، تراجع سعر السهم الواحد في "ستاربكس" بنسبة تصل إلى 11 في المئة، خلال 12 جلسة؛ وهو ما وُصف بـ "الخسائر القياسية" التي لم تتكبدها منذ تاريخ إنشائها في عام 1992.

وبدلاً من زيادة الإيرادات بنسبة 10% إلى 12%، كما كان متوقعًا في أوائل تشرين الأول/ نوفمبر، إلا أنها كانت أقل بنسبة 11٪ مقارنة بالعام الماضي، كذلك فإن المبيعات في المنافذ العالمية المفتوحة لمدة عام على الأقل لن ترتفع بالمستوى المتوقع سابقًا، بحسب ما تتوقع "ستاربكس".

وكان التأثير محسوسًا أيضًا في الولايات المتحدة مع حدوث مقاطعة للسلسلة، بحسب ما قال الرئيس التنفيذي لاكسمان ناراسيمهان للحاضرين في مؤتمر عبر الهاتف بعد الأرباح الفصلية، وفق تقرير لـ “سكاي نيوز".

وسجلت قيمة أسهم شركة "ستاربكس" تراجعًا بمليارات الدولارات، نهاية العام الماضي وذلك منذ انطلاق حملة المقاطعة التي بادر إليها عدد من رواد مختلف منصات التواصل الاجتماعي في جل الدول، عقب عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر.

وبحسب صحيفة "فوكس"، فإن "ستاربكس وجدت نفسها في قلب الانتقادات بسبب الحرب بغزة، وبعد تغريدة مؤيدة لفلسطين من النقابة، فقد تمت الدعوات لمقاطعة الشركة من اليمين واليسار، على الرغم من أن المحللين يقولون إنه من الصعب معرفة تأثير هذه الدعوات على الأعمال الفعلية أو سعر السهم".

وعقب رفع "ستاربكس" دعوى قضائية ضد نقابة العاملين بها، بتهمة مناصرتهم لفلسطين، تصاعدت الحملات بشكل متسارع على كافة منصات التواصل الاجتماعي، تدعو إلى مقاطعة سلسلة المقاهي الأمريكية الشهيرة في العالم العربي.

ومنذ الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال عدوانًا وحشيًا مدمرًا على غزة، معظم ضحاياها من الأطفال والنساء، وتسبب في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.