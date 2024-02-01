الصحة: ارتفاع عدد ضحايا حرب "الإبادة الجماعية" إلى 27019 شهيدًا و66139 إصابة

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة في بيان لها، اليوم الخميس، أنّ الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 15 مجزرة بحق العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 118 شهيدًا و 190 إصابةً.

كما أكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة، إلى 27019 شهيدًا، و66139 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت الوزارة أن عددًا كبيرًا من الضحايا مازالوا تحت الركام وفي الطرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو طواقم الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الصهيوني تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.