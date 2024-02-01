فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصحة: ارتفاع عدد ضحايا حرب "الإبادة الجماعية" إلى 27019 شهيدًا

جنوب أفريقيا تدعو جميع الدول لوقف تمويل حرب "الإبادة الجماعية" في غزة

بسبب دعمها لغزة.. مهرجان أدبي في النمسا يلغي مشاركة كاتبة بوسنية

بعد إطلاق نار كثيف.. الاحتلال يقتحم مستشفى الأمل للمرة الثالثة

وزير خارجية قطر ردًّا على اتّهامات نتنياهو.. قطر لا تدعم أي فصيل سياسي في فلسطين

الصحة العالمية: سياسة "التجويع" الصهيونية بلغت مراحل خطيرة في غزة

اقتحامات واعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية

"مُحدث" أبرز تطورات اليوم الـ 118 من الحرب الصهيونية على غزة

تقرير: تعافي غزة من الدمار سيستغرق عقودًا من الزمن

تقرير يكشف.. المخابرات المصرية تفرض 5 آلاف دولار لكل شاحنة مساعدات لغزة

15 مجزرة خلال 24 ساعة

الصحة: ارتفاع عدد ضحايا حرب "الإبادة الجماعية" إلى 27019 شهيدًا

01 فبراير 2024 . الساعة 13:45 بتوقيت القدس
...

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة في بيان لها، اليوم الخميس، أنّ الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 15 مجزرة بحق العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 118 شهيدًا و 190 إصابةً.

كما أكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة، إلى 27019 شهيدًا، و66139 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي. 

وذكرت الوزارة أن عددًا كبيرًا من الضحايا مازالوا تحت الركام وفي الطرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو طواقم الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الصهيوني تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.

#وزارة الصحة #الحرب على غزة #ارتفاع عدد الشهداء #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة