جنوب أفريقيا تدعو جميع الدول لوقف تمويل حرب "الإبادة الجماعية" في غزة

غزة - فلسطين أون لاين

أكدت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور أن القضية التي قدمتها بلادها في محكمة العدل الدولية لم تنته عند إصدار قرار المحكمة، ودعوتها بمنع ارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، بل إنّ الأمر مازال يتطلب جهودًا حثيثة من الدول لوقف تمويل الحرب الصهيونية في غزة.

وأشارت باندور في تصريح لها، إلى أنه لا بد من التحرّك العاجل من قبل جميع الدول لمنع ارتكاب "الإبادة الجماعية"، والتأكد من أن تلك الدول لا تنتهك اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية من خلال التمويل والمساعدة.

وأوضحت أنّ هناك التزامًا على جميع الدول بأن توقف تمويل وتسهيل العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة خاصةً بعدما أشارت محكمة العدل الدولية بوضوح إلى أن تلك الأعمال تمثل "إبادة جماعية".

وبيّت باندور أنّ بلادها لجأت إلى محكمة العدل الدولية، من منطلق إرثها النضالي والحقوقي، وإيمانها بالدفاع عن حقوق الإنسان والشعوب في العالم.

كما صرحت باندور أنّه على الرغم من مرور أسبوع كامل على قرار محكمة العدل الدولية إلّا أن الاحتلال تجاهل ذلك القرار ولم يطبقه، ومازال حتى اللحظة يرتكب "الإبادة الجماعية" بحق العائلات في غزة.

يُشار إلى أن محكمة العدل الدولية اتخذت قرارًا في الدعوى التي قدّمتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" يقضي بمطالبة الاحتلال الصهيوني منع ارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني للفلسطينيين في غزة.

