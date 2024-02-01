بعد إطلاق نار كثيف.. الاحتلال يقتحم مستشفى الأمل للمرة الثالثة

غزة - فلسطين أون لاين

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الصهيوني اقتحمتْ ساحات مستشفى الأمل التابعة للجمعية، للمرة الثالثة، وأطلقت النار في ساحة المشفى ومحيطها وأعلى مبانيها.

وأوضح الهلال الأحمر أن الاحتلال أطلق النار بشكل كثيف تجاه عدة مركبات مما أدى إلى اختراق الرصاص 5 مركبات، من بينهم 3 مركبات إسعاف.

وأشار إلى أن الاحتلال الصهيوني مازال يواصل قصفه المتواصل والعنيف محيط مستشفى الأمل، مع استمرار رسائل التهديد للطواقم الطبية والمرضى لإجبارهم على إخلاء المشفى.

ويُذكر أن المستشفى تعامل يوم أمس مع 12 شهيدًا، من بينهم موظف، ومتطوع في الجمعية، بالإضافة إلى 6 إصابات أخرى.

كما تواصل قوات الاحتلال استهداف مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر وحصاره، لليوم الحادي عشر على التوالي، وإطلاق النار تجاه كل من يتحرك محيط المستشفى.