وزير خارجية قطر ردًّا على اتّهامات نتنياهو.. قطر لا تدعم أي فصيل سياسي في فلسطين

غزة - فلسطين أون لاين

استنكر وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ادّعاءات الاحتلال الصهيوني حول مزاعم تمويل ودعم دولة قطر لحركة حماس.

وأكد بن عبد الرحمن آل ثاني في مقابلة مع الإذاعة الوطنية العامة (NPR) الأميركية، أن دولة قطر تدعم الشعب الفلسطيني وليس أي فصيل سياسي. مشيرًا إلى أن 55 % من دعم قطر يُخصّص للضفة الغربية، و 45 % يخصص لقطاع غزة.

وأوضح أن الدعم القطري يذهب مباشرةً للشعب، ولا يتم من خلاله تمويل أو دعم أي فصيل سياسي هناك.

يُذكر أن نتنياهو صرّح سابقًا تصريحات تحريضية، اتّهم فيها قطر أنها دولة مثيرة للمشكلات، خاصةً أنها تستضيف حماس وقادتها وتسعى إلى تقديم الدعم والتمويل لهم.

بيّن بن عبد الرحمن آل ثاني أنّ الدعم الذي تقدمه دولة قطر للشعب الفلسطيني يحصل تحت مراقبة حكومة الاحتلال ومراقبة حكومات دول أخرى، ويتم ذلك في عملية شفافة ومشروعة.

وأوضح بن عبد الرحمن في ختام حديثه، أنّ قطر دولة تدعم السلام، وهي على يقين أن الشعب الفلسطيني قادر على اتخاذ قرار بشأن مصيره ومستقبله. مؤكدًا أن قطر ستحترم جميع قرارته "أي الشعب الفلسطيني" وستدعمه وتقف بجانبه.