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الصحة العالمية: سياسة "التجويع" الصهيونية بلغت مراحل خطيرة في غزة

01 فبراير 2024 . الساعة 09:57 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت 18 دولةً غربية انضمامها لحملة التحريض التي يشنّها الاحتلال الصهيوني ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وقررت تعليق تمويل وكالة "الأونروا"، والتوقف عن تقديم المساعدات المالية لها، وذلك بعد المزاعم التي أطلقها الاحتلال الصهيوني عن مشاركة 12 موظفًا من موظفي الأونروا في أحداث السابع من أكتوبر المنصرم.

وفي هذا السياق، أكّد  المدير التنفيذي لبرنامج المنظمة للطوارئ الصحية، مايك ريان، أنّ الوضع الذي يعيشه الفلسطينيون في غزة هو وضع يائس. مشيرًا إلى أنّ الناس أصبحت تعاني من الجوع أكثر من السابق.

وأوضح ريان في تصريح له، أنّ الناس في غزة أصبحوا ينتظرون شاحنات الطعام، ليتمكنوا من الحصول على أي شيء يسد رمقهم، ويطعم صغارهم.

ولفت ريان إلى ضرورة حماية المدنيين بكافة السبل المتاحة، كما شدد على وجوب حماية المرافق الصحية في غزة.

يُذكر أن الحرب الصهيونية دخلت يومها الـ 118 على التوالي، ومازال الاحتلال ينتهج سياسة القتل والتدمير والتجويع والتعطيش لكافة أنحاء قطاع غزة. وبحسب آخر إحصائيات وزارة الصحة فقد ارتفع عدد ضحايا "حرب الإبادة الجماعية" على غزة إلى 26900 شهيدًا، و65949 إصابةً بجراح متفاوتة.

#منظمة الصحة العالمية #الحرب على غزة #طوفان الأقصى #سياسة التجويع

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