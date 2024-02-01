اقتحامات واعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

شنّت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات ومداهمات طالت عدة محافظات ومدن في الضفة الغربية، تخللها اشتباكات ومواجهات وحملة اعتقالات لعشرات المواطنين من مختلف مدن الضفة الغربية.

وفي متابعة آخر تطورات الاقتحامات اليومية، فقد اقتحم الاحتلال عددًا من المدن، وداهم بيوت المواطنين، واعتدى على الشبان واعتقل عددًا منهم، وسط اشتباكات ومواجهات ضارية بين الشبان وقوات الاحتلال.

في جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عرابة جنوبي المدينة، واعتقلت عددًا من المواطنين، عُرف منهم: محمد أبو حمد، وأحمد عصفور، وفراس حمدان، وأحمد فتحي عارضة.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حوسان غربي المدينة، وشنّت حملة اعتقالات كبيرة طالت 27 مواطنًا.

كما اقتحمت الآليات العسكرية بلدة بيت فجار، وألقت قنابل الغاز المسيل للدموع بين منازل المواطنين.

وداهم عدد من جنود الاحتلال منازل المواطنين عقب اقتحامه بلدة بيت فجار، ومخيم الدهيشة، دون أن يبلغ عن حالات اعتقال.

وفي ساعات الفجر، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع، وداهمت منزل الشاب إبراهيم علي صباح، واعتقلته بعد أن اعتدتْ عليه وعاثت بمنزله خرابًا.

وفي أريحا، اقتحمت آليات الاحتلال مخيم عين السلطان، واعتقلت عددًا من المواطنين، من بينهم الشاب محمد عمر أبو دان، والشاب محمد الصرفندي الذي اعتدت عليه وصادرت مركبته الخاصة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الفتى المُصاب آدم مراد مشعشع "17 عامًا"، بعد أن اعتدت عليه وضربته ضربًا مبرحًا، وأصابت رأسه ويده.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتدتْ على سيدتين وفتاة أثناء اقتحامهم عمارة سكنية في المخيم.

وفي نابلس، اقتحمت الآليات العسكرية قرية بيت إيبا غربي المدينة، واعتقلت قوات الاحتلال أيهم أبو غليون بعد مداهمة منزله والاعتداء عليه.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية سالم شرقي المدينة، واعتقلت الشّابين عدي عدنان اشتية ويحيى سليمان اشتية.

وفي طوباس، اندلعت مواجهات عنيفة، عقب اقتحام قوات الاحتلال المدخل الشرقي للمدينة، فيما ألقى الشبان عبوات ناسفة تجاه آلية عسكرية صهيونية أدت إلى إعطابها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أيمن أبو عامر، عقب اقتحام منزله وتخريب محتوياته، وتهديد عائلته.