أبرز تطورات اليوم الـ 118 من الحرب الصهيونية على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنّها الاحتلال الصهيوني بحق العائلات في قطاع غزة يومها الـ 118 على التوالي. لم يُبق الاحتلال فيها شيئًًا من نازيته إلّا وقد مارسها على أبناء شعبنا، من خلال شن آلاف الغارات وتواصل القصف المدفعي والجوي، وقتل الأطفال والنساء، وهدم المنازل فوق رؤوس ساكنيها، وتدنيس المساجد، ومحاصرة المشافي، ونبش قبور الشهداء.

وفي آخر الإحصائيات لمجازر الاحتلال الصهيوني، أعلنتْ وزارة الصحة أن الاحتلال ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 مجزرةً بحق العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 150 شهيدًا، و313 إصابة. مما أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدء الحرب الصهيونية على غزة إلى 26900 شهيدًا، و65949 إصابةً بجراح متفاوتة.

وفي متابعة آخر التطورات الميدانية، واصل الاحتلال الصهيوني شن الغارات العنيفة على مناطق متفرقة من شمال القطاع إلى جنوبه، مما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

في خان يونس، واصلتْ المدفعية الصهيونية قصفها على حي الأمل ومحيط جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غربي المدينة. كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الغربية للمدينة بشكل مكثف ومتواصل على مدار اليوم.

وأكدت مصادر طبية أن 7 شهداء و9 جرحى وصلوا إلى مستشفى الأمل، جرّاء قصف صهيوني استهدف مناطق متفرقة في المدينة.

وشنّت طائرات الاحتلال الصهيوني غارةً عنيفة على مدينة حمد شمال خانيونس، مما أدّى إلى ارتقاء 4 شهداء وإصابة عدد كبير من المواطنين.

كما قصفت الطائرات الحربية تجمعًا للأهالي في بلدة بني سهيلا شرقي المدينة مما أدى إلى إصابة مواطنين بجراح متفاوتة.

وفي ساعات الظهيرة، ارتقى موظف الأمن لمستشفى الأمل التابع للجمعية إثر إطلاق الاحتلال النار عليه أثناء وقوفه قرب الباب الخلفي للمستشفى.

وشنّت قوات الاحتلال قصفًا صهيونيًا على منطقة بلوك جي في مخيم خان يونس مما أدى إلى استشهاد طفل على الفور.



وفي رفح، استهدفت طائرات الاحتلال أرضًا فارغة قرب الحدود الفلسطينية المصرية. كما شنّت طائرات الاحتلال غارةً صهيونية على إحدى المناطق جنوبي المدينة.

وأكدت مصادر صحفية أن زوارق الاحتلال الصهيوني استهدفت شاطئ بحر مدينة رفح بشكل كثيف، دون أن يبلغ عن وجود إصابات.

في ساعات المساء، كما ارتقت سيدة وطفلها إثر قصف صهيوني استهدف محيط معبر رفح جنوبي القطاع.

وفي دير البلح، ارتقى الطفل حمزة نادر البحيصي نجل ضابط الإسعاف في الهلال الأحمر، جرّاء غارة صهيونية استهدفت منزل عائلته في المدينة وسط قطاع غزة.

كما ارتقى شهيد وأصيب آخرون بقصف صهيوني استهدف جمعية الصلاح في شارع النخيل وسط القطاع. وأُصيب عدد من المواطنين بقصف طائرات الاحتلال صالة النخيل التابعة للجمعية الإسلامية في المدينة.

وفي ساعات الليل الأولى، قصفت طائرات الاحتلال منزلًا آخر في شارع النخيل مما أدّى إلى إصابة عدد من المواطنين.

وفي النصيرات، قصفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق غربي المخيم، وبالقرب من وادي غزة، ومحيط شركة الكهرباء وسط القطاع.

وشنّت طائرات الاحتلال غارة على منزل يعود لعائلة "أبو فياض" في المعسكر الجديد، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بجراح متفاوتة.

وفي شمال القطاع، أطلقت طائرات الاحتلال الصهيوني قنابل إنارة بشكل مكثف بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف طال مناطق مختلفة في الشمال. كما ارتقتْ سيدة وأصيب آخرون إثر قصف صهيوني استهدف تجمعًا للمواطنين في مدينة بيت حانون.

واستهدفتْ مدفعية الاحتلال الصهيوني مستشفى العودة في منطقة تل الزعتر شمالي القطاع.



وفي غزة، ارتقى 7 شهداء من عائلة "النخال" إثر استهداف طائرات الاحتلال الصهيوني للمنزل وقصفه فوق رؤوس ساكنيه.

كما أطلق الطيران المروحي نيران ثقيلة في الأجواء الغربية لمدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.



