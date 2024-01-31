جيش الاحتلال: مقتل ضابط ثانٍ برتبة رائد في معارك شمال غزة

غزة - فلسطين أون لاين

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء، عن مقتل ضابط ثانٍ برتبة رائد من وحدة النخبة "شلداغ" في المعارك مع المقاومة الفلسطينية في شمال غزة.

وأضاف بيان الاحتلال، إن"ضابطين وجنديين قتلوا في المعارك خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية، إضافة لإصابة 10 آخرين".

وكانت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، قد أكدت، اليوم الأربعاء أنها "تمكنت من قنص ضابط من جيش الاحتلال في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة".

وارتفعت حصيلة قتلى الاحتلال، من الضباط والجنود، منذ عملية طوفان الأقصى إلى 560 قتيلًا، منهم 224 قتيلًا في المعارك البرية داخل غزة، فيما أعلن الاحتلال عن وجود مئات المصابين عدد منهم في حال الخطر، داخل المستشفيات.