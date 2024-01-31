فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

جيش الاحتلال: مقتل ضابط ثانٍ برتبة رائد في معارك شمال غزة

"لعيونك يا شيخ صالح".. القسام ينشر مشاهد احتراق آليات للاحتلال بغزة

تفكيك عبوة ناسفة قرب سفارة الاحتلال في السويد

تقرير يكشف .. المخابرات المصرية تفرض5 آلاف دولار لكل شاحنة مساعدات لغزة

الصحة: الوضع الكارثي في مستشفيات خانيونس ينذر باستشهاد العديد من الجرحى

"هاباغ لويد": من المستبعد انتهاء أزمة البحر الأحمر قريبًا

تبادل إطلاق نار بين جيش الاحتلال و"حزب الله" اللبناني

"طوفان الأقصى".. حرب مختلفة في الدرجة وليست في النوع

الاحتلال يعتقل عاملين بـ "أنروا" أثناء نزوحهم من خان يونس

جيش الاحتلال يقلص قواته بالبلدات القريبة من حدود لبنان

جيش الاحتلال: مقتل ضابط ثانٍ برتبة رائد في معارك شمال غزة

31 يناير 2024 . الساعة 19:21 بتوقيت القدس
...
مقتل ضابط.jpeg
غزة - فلسطين أون لاين

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء، عن مقتل ضابط ثانٍ برتبة رائد من وحدة النخبة "شلداغ" في المعارك مع المقاومة الفلسطينية في شمال غزة.

وأضاف بيان الاحتلال، إن"ضابطين وجنديين قتلوا في المعارك خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية، إضافة لإصابة 10 آخرين".

وكانت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، قد أكدت، اليوم الأربعاء أنها "تمكنت من قنص ضابط من جيش الاحتلال في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة".

وارتفعت حصيلة قتلى الاحتلال، من الضباط والجنود، منذ عملية طوفان الأقصى إلى 560 قتيلًا، منهم  224 قتيلًا في المعارك البرية داخل غزة، فيما أعلن الاحتلال عن وجود مئات المصابين عدد منهم في حال الخطر، داخل المستشفيات.

 

#غزة #الاحتلال #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة