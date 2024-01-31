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تفكيك عبوة ناسفة قرب سفارة الاحتلال في السويد

31 يناير 2024 . الساعة 18:47 بتوقيت القدس
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صورة أرشيف
غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت الشرطة السويدية، عن تفكيك جسمًا قالت في بادئ الأمر إنه "مشبوه وخطير"، ثم رجحت أنه عبوة ناسفة قرب السفارة "الإسرائيلية" في العاصمة ستوكهولم؛ اليوم الأربعاء.

وقال سفير الاحتلال في السويد عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "الحديث يدور عن محاولة تنفيذ عملية ضد السفارة وموظفيها".

وقال متحدث باسم الشرطة، إن "موظفين في السفارة اتصلوا بالشرطة عند الساعة 12:10 بتوقيت غرينتش وأبلغوا السلطات بوجود شيء ما على الأرض بالخارج ربما يكون خطيرًا".

وأضاف المتحدث باسم الشرطة، أن "فريق التعامل مع المتفجرات في طريقه للتحقق من الأمر"؛ فيما رفض الإفصاح عن أي تفاصيل بشأن حجم أو شكل الجسم الذي عثر عليه لحين التحقق منه. كما وجرى فرض طوق أمني حول منطقة واسعة قرب السفارة "الإسرائيلية".

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المصدر / وكالات
#غزة #السويد #الاحتلال

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