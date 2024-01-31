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"هاباغ لويد": من المستبعد انتهاء أزمة البحر الأحمر قريبًا

31 يناير 2024 . الساعة 17:26 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

قال رئيس شركة "هاباج لويد" الألمانية، إن من المستبعد أن تنتهي هجمات قوات صنعاء اليمنية على سفن الشحن في البحر الأحمر قريبًا، مما يجبر شركات الشحن على تجنب الطريق الذي يعبر قناة السويس.

وأضاف الرئيس التنفيذي رولف هابن يانسن، في مؤتمر صحافي: "لا نعتقد أن الأمر سينتهي بعد غد... وما إذا كان سيستمر لمدة شهر أو ثلاثة أو خمسة أشهر، لا أعرف".

وأشار إلى، أن التوصل إلى اتفاق سياسي ومهمة لحماية سفن الشحن قد يؤدّي إلى حل في غضون ستة أشهر.

وانضمت شركة "هاباغ لويد"، خامس أكبر شركة حاويات في العالم، إلى شركات الشحن الأخرى في القيام برحلات أطول وأكثر كلفة عبر رأس الرجاء الصالح بعد أن تعرضت إحدى سفنها لهجوم في 15 ديسمبر.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كثف القوات المسلحة اليمنية هجماتهم في البحر الأحمر ضد سفن يرون أنها على صلة بإسرائيل، من أجل الدفاع عن اليمن، ومساندة الشعب الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمينة يحيى سريع، في مرات عديدة، أن العمليات مستمرة في تنفيذ قرار منع الملاحة "الإسرائيلية" في البحرين العربي والأحمر حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

 

 

#اليمن #البحر الأحمر

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