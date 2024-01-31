بعد تعليق تمويلها.. هل يمكن لمنظمة أممية أخرى أن تحل محل "الأونروا" في غزة؟

غزة - فلسطين أون لاين

عقد مجلس الأمن، أمس الثلاثاء، جلسةً مغلقة لبحث لبحث آخر تطورات حرب "الإبادة الجماعية" التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق المدنيين في قطاع غزة.

وأكدت كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ، تعليقًا على توقف بعض الدول الغربية تقديم المساعدات والتمويل المادي لوكالة "الأونروا"، أنّه لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل وكالة "الأونروا"، فهي تتمتع بقدرات وإمكانات وبنية، وكذلك لديها معرفة هائلة بمجتمع غزة.

وأشارت كاغ إلى أنه تم مناقشة بعض القضايا الرئيسية التي يمكن أن تساهم في إدخال المساعدات إلى غزة، وتوفير بيئة مناسبة للتوزيع.

ويُشار إلى أنّ 18 دولةً أعلنت تعليق تمويلها لوكالة "الأونروا" بعد سلسلة من الادعاءات والتحريضات التي شنّها الاحتلال الصهيوني حول مشاركة 12 موظفًا من موظفي "الأونروا" في غزة في أحداث السابع من أكتوبر المنصرم، بالإضافة إلى اتهامه وكالة "الأونروا" بالسماح لحركة حماس باستخدام بناها التحتية لأغراض عسكرية.