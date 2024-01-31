الصحة: ارتفاع عدد ضحايا الحرب الصهيونية إلى 26900 شهيدًا و65949 إصابةً

أعلنت وزارة الصحة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الصهيوني ارتكب 16 مجزرةً ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 150 شهيدًا، و313 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما أكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جراء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة، إلى 26900 شهيدًا، و65949 إصابةً بجراح متفاوتة.

وذكرت الوزارة أن عددًا كبيرًا من الضحايا مازالوا تحت الركام وفي الطرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق النار من قبل الاحتلال الصهيوني بشكل كيث تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.