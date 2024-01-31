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القوات المسلّحة اليمنية تنفّذ عملية عسكرية ضد مدمرة أمريكية

31 يناير 2024 . الساعة 10:50 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أعلنتْ القوات المسلحة اليمنية، صباح اليوم الأربعاء، عن استهداف مدمرة أمريكية بعدة صواريخ مناسبة أثناء عبورها في البحر الأحمر.

وأكدت الناطق العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع في بيان له، أن القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية تمكّنت من إطلاق عدة صواريخ بحرية مناسبة على المدمرة الأمريكية "يو إس إس غريفلي" في البحر الأحمر.

وأوضح سريع  أنّ كافة السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي المُشاركة في العدوان، ستكون ضمن بنك أهداف القوات المسلحة. مشيرًا إلى أنّه سيتم استهداف تلك السفن ضمن حق الدفاع المشروع عن اليمن وتأكيدًا على استمرار الموقف اليمني المُساند لفلسطين.

ولفت إلى أن القوات المسلحة اليمنية ستواصل منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عن شعبها.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #القوات المسلحة اليمنية

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