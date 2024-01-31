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بعد معارك ضارية..الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه في غزة

31 يناير 2024 . الساعة 10:10 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

اعترف جيش الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم الأربعاء، بمقتل ضابط وجنديين، وإصابة آخرين جرّاء المعارك الضارية في قطاع غزة.

وأكّد الجيش أن الضابطين قُتلا في معارك شمال قطاع غزة، في حين أن الجندي قُتل في المعارك المُندلعة في خان يونس جنوبي القطاع.

وأقر الجيش أن القتلى هم : الرائد يوالد نيرهيد والنقيب غابرييل شاني، والجندي نيتزر شميشي. 

يُشار إلى الاحتلال الصهيوني أعلن عن ارتفاع عدد قتلاه الذين قتلوا منذ بدء الحرب على غزة إلى 560 قتيلًا، منهم 224 قُتلوا جرّاء المعارك البرية التي اندلعت في 27 أكتوبر الماضي.

 

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