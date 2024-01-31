"مُحدث" أبرز تطورات اليوم الـ 117 من حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة يومها الـ 117 على التوالي، لم يترك خلالها الاحتلال جريمة إلّا وقد مارسها بحق المدنيين والآمنين في بيوتهم، مستخدمًا أساليب القتل والتدمير كافة، من خلال شن الغارات العنيفة، والقصف المدفعي والجوي والزوارق الحربية، مما أدّى إلى ارتفاع عدد الضحايا من الشهداء والجرحى والمفقودين والمخطوفين أيضًا.

وفي متابعة آخر الإحصائيات، ارتكب الاحتلال خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 مجزرةً ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 150 شهيدًا، و313 إصابة.

كما أكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جراء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة، إلى 26900 شهيدًا، و65949 إصابةً بجراح متفاوتة.

تطورات الأحداث الميدانية خلال الساعات الأخيرة



وفي رصد آخر التطورات الميدانية لحرب "الإبادة الجماعية" في غزة منذ الصباح حتى اللحظة، واصلت قوات الاحتلال الصهيوني شن الغارات والقصف المدفعي والجوي على كافة مناطق القطاع.

شنّت طائرات الاحتلال الصهيوني غارةً عنيفة على مدينة حمد شمال خانيونس، مما أدّى إلى ارتقاء 4 شهداء وإصابة عدد كبير من المواطنين.

كما قصفت الطائرات الحربية تجمعًا للأهالي في بلدة بني سهيلا شرقي المدينة مما أدى إلى إصابة مواطنين بجراح متفاوتة.

كما ارتقى موظف الأمن لمستشفى الأمل التابع للجمعية إثر إطلاق الاحتلال النار عليه أثناء وقوفه قرب الباب الخلفي للمستشفى.

وشنّت قوات الاحتلال قصفًا صهيونيًا على منطقة بلوك جي في مخيم خان يونس مما أدى إلى استشهاد طفل على الفور.

وأفادت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال الصهيوني نسفت عددًا من منازل المواطنين جنوبي مخيم خانيونس جنوبي القطاع.

و شنّ الاحتلال غارة على حي الدرج أدّت إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

ووصل مستشفى العودة بمخيم النصيرات 3 شهداء جرّاء قصف صهيوني استهدف منطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

وأكدت مصادر صحفية أن الطيران المروحي أطلق نيران ثقيلة في الأجواء الغربية لمدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.

كما استهدفتْ مدفعية الاحتلال الصهيوني مستشفى العودة في منطقة تل الزعتر شمالي القطاع.

التطورات الميدانية خلال الـ 24 ساعة الماضية



وفي متابعة آخر التطورات الميدانية للحرب الدامية على غزة، واصل الاحتلال الصهيوني قصفه لكافة مناطق قطاع غزة، من شماله إلى جنوبه.

في خان يونس، واصلت قوات الاحتلال حصارها لمجمع ناصر الطبي لليوم العاشر على التوالي، في ظل منع دخول المساعدات والأدوية والاحتياجات الضرورية للمرضى والنازحين والطواقم الطبية، وأطلقت النار تجاه كل من يتحرك محيط المستشفى.

كما أكدت مصادر طبية، أن 17 شهيدًا ارتقوا في خان يونس، أمس الإثنين، جرّاء تواصل القصف المدفعي والجوي على عدة مناطق في المدينة.

وقصفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق وسط وغرب خان يونس بالتزامن مع سماع صوت إطلاق نار كثيف في المكان.

وفي رفح، استهدفت طائرات الاحتلال أرضًا زراعية بالقرب من الحدود المصرية الفلسطينية، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين.

وقصفت طائرات الاحتلال موقعًا محيط مسجد ذي النورين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما شنّت طائرات الاحتلال غارةً صهيونية على حي البرازيلي جنوبي القطاع.

و استهدفت الطائرات الحربية منزلًا في حي الجنينة شرقي المدينة.



وفي النصيرات، قصفت طائرات الاحتلال محيط مدرسة العروبة التي تؤوي عددًا كبيرًا من النازحين، مما أدى إلى إصابة 10 مواطنين بجراح متفاوتة.

كما شنّت المدفعية قصفًا مكثفًا محيط مسجد الدعوة، شمالي المخيم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي دير البلح، ارتقى 11 شهيدًا وأُصيب آخرون إثر غارات صهيونية استهدفت منزلًا في منطقة الحدبة وسط القطاع.

وفي البريج، ارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون جرّاء قصف صهيوني استهدف منزلًا في المخيم وسط القطاع.

وفي شرقي المدينة، قصفت طائرات الاحتلال منزلًا في حي الدرج مما أدّى إلى إصابة عدد من المواطنين.

وفي شمال القطاع، واصل الاحتلال قصفه المدفعي والجوي على عدة مناطق متفرقة في الشمال.

كما شهدت سماء شمال القطاع تحليقًا منخفضًا للطيران الحربي، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف ومتواصل.

وأُصيب عدد من المواطنين جرّاء قصف صهيوني استهدف منزلًا في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع.





