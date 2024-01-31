أبرز تطورات اليوم الـ 117 من حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة يومها الـ 117 على التوالي، لم يترك خلالها الاحتلال جريمة إلّا وقد مارسها بحق المدنيين والآمنين في بيوتهم، مستخدمًا أساليب القتل والتدمير كافة، من خلال شن الغارات العنيفة، والقصف المدفعي والجوي والزوارق الحربية، مما أدّى إلى ارتفاع عدد الضحايا من الشهداء والجرحى والمفقودين والمخطوفين أيضًا.

ارتكب الاحتلال خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 مجزرة راح ضحيتها 114 شهيدًا، 249 إصابةً بجراح متفاوتة.

وفي متابعة آخر التطورات الميدانية للحرب الدامية على غزة، واصل الاحتلال الصهيوني قصفه لكافة مناطق قطاع غزة، من شماله إلى جنوبه.

في خان يونس، واصلت قوات الاحتلال حصارها لمجمع ناصر الطبي لليوم العاشر على التوالي، في ظل منع دخول المساعدات والأدوية والاحتياجات الضرورية للمرضى والنازحين والطواقم الطبية، وأطلقت النار تجاه كل من يتحرك محيط المستشفى.

كما أكدت مصادر طبية، أن 17 شهيدًا ارتقوا في خان يونس، أمس الإثنين، جرّاء تواصل القصف المدفعي والجوي على عدة مناطق في المدينة.

وقصفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق وسط وغرب خان يونس بالتزامن مع سماع صوت إطلاق نار كثيف في المكان.

وفي رفح، استهدفت طائرات الاحتلال أرضًا زراعية بالقرب من الحدود المصرية الفلسطينية، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين.

وقصفت طائرات الاحتلال موقعًا محيط مسجد ذي النورين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما شنّت طائرات الاحتلال غارةً صهيونية على حي البرازيلي جنوبي القطاع.

و استهدفت الطائرات الحربية منزلًا في حي الجنينة شرقي المدينة.



وفي النصيرات، قصفت طائرات الاحتلال محيط مدرسة العروبة التي تؤوي عددًا كبيرًا من النازحين، مما أدى إلى إصابة 10 مواطنين بجراح متفاوتة.

كما شنّت المدفعية قصفًا مكثفًا محيط مسجد الدعوة، شمالي المخيم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي دير البلح، ارتقى 11 شهيدًا وأُصيب آخرون إثر غارات صهيونية استهدفت منزلًا في منطقة الحدبة وسط القطاع.

وفي البريج، ارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون جرّاء قصف صهيوني استهدف منزلًا في المخيم وسط القطاع.

وفي شرقي المدينة، قصفت طائرات الاحتلال منزلًا في حي الدرج مما أدّى إلى إصابة عدد من المواطنين.

وفي شمال القطاع، واصل الاحتلال قصفه المدفعي والجوي على عدة مناطق متفرقة في الشمال.

كما شهدت سماء شمال القطاع تحليقًا منخفضًا للطيران الحربي، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف ومتواصل.

وأُصيب عدد من المواطنين جرّاء قصف صهيوني استهدف منزلًا في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع.

وفي رصد آخر الإحصائيات لعدد الشهداء والجرحى، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الضحايا الذين ارتقوا منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة إلى 26751 شهيدًا، وإصابة ما يًقارب 65636 مواطنًا بجروح متفاوتة.



