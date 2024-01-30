"مسلمي أوروبا" يدعو لوقف استهداف المدنيين بغزة

غزة - فلسطين أون لاين

أشاد مجلس مسلمي أوروبا، بالدور الكبير الذي بذلته دولة جنوب أفريقيا في الدفاع عن الحق الفلسطيني والمطالبة بوقف "الإبادة الجماعية" التي تتعرض لها غزة.

ودعا المجلس، في بيانه الختامي لمؤتمره العام للدورة الثانية عشرة، اليوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي خصوصًا والمجتمع الدولي عمومًا إلى تكثيف الجهود للوقف الفوري لاستهداف المدنيين في قطاع غزة.

وأكد بيان المؤتمر، الذي أقيم في مدينة إسطنبول التركية، "تثمينه مواقف وجهود بعض الدول الأوروبية التي تدافع عن حق الشعب الفلسطيني وتعمل على تخفيف معاناته".

وثمّن المجلس القرار الصادر من محكمة العدل الدولية، الذي أكد قبولها النظر في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة من طرف دولة جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، وصلاحيتها لمطالبته بإجراءات طارئة لوقف انتهاكاته بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وشدد على ضرورة "تقديم مختلف أشكال الدعم الإنساني لمساعدة الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة، في إطار ما تتيحه القوانين الأوروبية"، داعيا إلى "مزيد استشعار المسؤولية الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاههم، وبذل الجهود لرفع الظلم والحصار والتجويع عنهم، في إطار من الشراكة والتنسيق مع المؤسسات الحقوقية والإنسانية والإغاثية".

والجمعة، أقام مجلس مسلمي أوروبا مؤتمره العام في مدينة إسطنبول بمشاركة أكثر من 200 مشارك منهم قادة وممثلو المؤسسات الأوروبية الأعضاء في المجلس من 27 دولة أوروبية.

وشارك في المؤتمر أيضًا مجموعة من الأكاديميين والباحثين والإعلاميين ورؤساء المؤسسات الصديقة والعاملة في الساحة الأوروبية.

المصدر / موقع عربي 21