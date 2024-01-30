بلغة الأرقام: تحديث لأهم إحصائيات حرب "الإبادة الجماعية" المتواصلة على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

نشر المكتب الإعلامي الحكومي، تحديثًا لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة، من الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 – الثلاثاء 30 يناير 2024م.

وأعلنتْ وزارة الصحة في بيان لها، ظهر اليوم، أن الاحتلال ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 114 شهيد و249 إصابة.

وفي ظل تواصل ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، فقد أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ بدء العدوان على غزة إلى 26751 شهيدًا، وإصابة أكثر من 65636 مواطنًا.

كما أشارتْ الوزارة إلى خطورة الوضع الإنساني الذي يعيشه جميع المواطنين في قطاع غزة، خاصةً في ظل عدم السماح بإدخال المساعدات والأغذية والأدوية اللازمة. وحذّرتْ الوزارة من استمرار الاحتلال في حصار مجمع ناصر ومستشفى الأمل، ووضع أكثر من 150 كادر طبي، و450 جريح وأكثر من 3000 نازح في دائرة الاستهداف المتعمّد.

أبرز التحديثات للعدوان المتواصل على غزة:

◻️ (116) أيام على حرب الإبادة الجماعية.

◻️ (2,269) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال.

◻️ (33,751) شهيداً ومفقوداً.

◻️ (26,751) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات.

◻️ (11,500) شهيد من الأطفال.

◻️ (8,000) شهيدة من النساء.

◻️ (339) شهيداً من الطواقم الطبية.

◻️ (46) شهيداً من الدفاع المدني.

◻️ (122) شهيداً من الصحفيين.

◻️ (7,000) مفقودٍ 70% منهم من الأطفال والنساء.

◻️ (65,636) مصاباً.

◻️ (11,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج "إنقاذ حياة وخطيرة".

◻️ (10,000) مريض سرطان يواجهون خطر الموت.

◻️ (700,000) مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح.

◻️ (8,000) حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح.

◻️ (60,000) سيدة حامل مُعرّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية.

◻️ (350,000) مريض مزمن معرضون للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية.

◻️ (99) حالة اعتقال من الكوادر الصحية.

◻️ (10) حالات اعتقال من الصحفيين ممن عرفت أسماؤهم.

◻️ (2) مليون نازح في قطاع غزة.

◻️ (140) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال.

◻️ (99) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻️ (295) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

◻️ (161) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻️ (253) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

◻️ (3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.

◻️ (70,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً.

◻️ (290,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً غير صالحة للسكن.

◻️ (66,000) طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على غزة.

◻️ (30) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.

◻️ (53) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.

◻️ (150) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال بشكل جزئي.

◻️ (122) سيارة إسعاف دمرها جيش الاحتلال.

◻️ (200) موقع أثري وتراثي دمرها الاحتلال.