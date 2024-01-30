تحذيرات سياسية من 1000 قسيس لبايدن: "أوقف الحرب على غزة"

غزة - فلسطين أون لاين

بعث أكثر من ألف قسيس، يمثلون مئات الآلاف من المتدينين المسيحيين السود، في كافة أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، رسائل مفتوحة وعرائض للرئيس الأمريكي جو بايدن، من أجل الضغط على "إسرائيل" لوقف العدوان على قطاع غزة.

وأوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن رسائل القساوسة حملت تحذيرًا سياسيًا، وقالوا إن رعيتهم تشعر بالفزع الشديد من موقف بايدن الداعم للحرب الإسرائيلية على غزة، مما قد يعرض مستقبله الانتخابي للخطر.

ونقلت الصحيفة، عن القس تيموثي ماكدونالد، وهو كبير قساوسة الكنيسة المعمدانية الأولى في أتلانتا، والتي تضم أكثر من 1500 عضو، قوله: "القادة الدينيون السود، يشعرون بخيبة أمل شديدة، من إدارة بايدن بشأن هذه القضية".

وأوضحت، أن ماكدونالد كان من الأوائل ضمن أكثر من 200 من رجال الدين السود، في جورجيا، وهي ولاية متأرجحة رئيسية لمرشحي الرئاسة الأمريكية، الذين وقعوا رسالة مفتوحة تطالب بوقف إطلاق النار بغزة.

وقال في خطابه: "نحن خائفون، تحدثنا عن ذلك، وسيكون من الصعب للغاية إقناع شعبنا بالعودة إلى صناديق الاقتراع للتصويت لصالح بايدن".

وشددت الصحيفة، على أن أي تصدعات في الأساس الصلب بدعم السود لبايدن والديمقراطيين على المستوى الوطني، يمكن أن تكون أهميته هائلة في الانتخابات المقبلة.

ويعاني بايدن على الصعيد الداخلي، ويتراجع الدعم الضعيف بالفعل لإدارته، إذ يشعر كبار الديمقراطيين في الكونغرس بالقلق من هذه التداعيات وانعكاساتها على المعركة الانتخابية في عام 2024.

ولا سيما أن استطلاع رأي قد أظهر أن 56% من الديمقراطيين يعتقدون أن الرد العسكري الإسرائيلي قد ذهب إلى أبعد من اللازم، بزيادة مقدارها 21% خلال شهر واحد.

ومن الجدير بالذكر أن نحو 50% من الناخبين الأمريكيين الأصغر سنًا (أقل من 45 عامًا) والناخبين غير البيض يعتقدون أن رد "إسرائيل" "أكثر من اللازم". هذه هي الدوائر الانتخابية الرئيسية لبايدن في انتخابات 2024، حيث كانت استطلاعاته سيئة بالفعل.

كما أنه يخسر الدعم العربي والإسلامي في الولايات المتأرجحة، ويواجه تمردًا في صفوف الموظفين. ولا يبشر أي من هذا بالخير فيما يتعلق بفرص إعادة انتخابه الهشة، بحسب الغارديان.

ومنذ الـ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا وحشيًا على قطاع غزة خلف حتى الثلاثاء، 26 ألفًا و751 شهيدًا و65 ألفًا و636 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بغزة، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.