100 أسير في سجن "عتصيون" يتعرضون للضرب والتفتيش العاري

غزة - فلسطين أون لاين

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أن 100 أسير فلسطيني في سجن "عتصيون" يعانون أوضاعًا كارثية وصعبة للغاية.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحافي، أن قوات القمع تداهم غرف الأسرى بشكل عشوائي، وتُخرجهم منها وتخضعهم للتفتيش العاري، كما وتنهال بالضرب على المعتقلين، فيما يطرق السجانون العصي على الأبواب بالليل لمنع الأسرى من النوم، كما تم تمزيق كل المصاحف وإلقاؤها بالقمامة.

ولفتت، إلى أن الاحتلال يحرم المعتقلين من الاستحمام منذ أكثر من 15 يومًا، لعدم توفر الشامبو والمناشف والملابس الداخلية، أما فيما يخص الطعام، فالكمية قليلة جدًا والطعم سيئ، ويتم إحضار وجبة غداء باردة ورائحتها كريهة.

وتابعت الهيئة، إن المحامية التي تمكنت من زيارة السجن التقت خلال زيارتها بأحد المعتقلين، وهو المعتقل منذ نهاية الشهر الماضي، بعد توقيفه مساءً هو وعائلته عند حاجز طيار قرب مدينة رام الله، حيث طلب منه الجنود التوقف والنزول من السيارة، ليقوموا فورًا بالهجوم عليه وضربه ضربًا مبرحًا، حتى سالت الدماء من وجهه، ثم نقلوه إلى سجن حوارة لمدة 5 أيام، دون تقديم أي علاج إليه رغم أنه كان في حالة إغماء بسبب الضرب الشديد، بعدها نُقل إلى سجن عتصيون وما زال فيه منذ أكثر من 40 يومًا.

منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي صعدت حكومة الاحتلال حملة اعتقالاتها وانتهاكاتها بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشرقية، تزامنًا مع فرض إجراءات "انتقامية" بحق الأسرى.

وفي أحدث إحصائية، ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى 6 آلاف 370 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي 40 فلسطينيًا ليلة أمس الإثنين. جاء ذلك، في بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

وقالت المؤسستان، إن "حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، ارتفعت إلى نحو 6 آلاف و370، وتشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا".