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الاحتلال الصهيوني يعترف بحصيلة جديدة لجنوده المُصابين في غزة

30 يناير 2024 . الساعة 14:11 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت قوات الاحتلال الصهيوني، ظهر اليوم الثلاثاء، عن إصابة 26 ضابطًا وجنديًا جرّاء معارك ضارية في قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد الجيش الصهيوني أن أكثر من 388 جنديًا وضابطًا مُصابين بجراح متفاوتة إثر معارك سابقة اندلعت خلال الأيام الماضية، في حين أن 35 منهم يعانون جراحًا خطيرة، وما زالوا تحت المراقبة.

وبعد سقوط عدد من المُصابين الصهاينة خلال الساعات الماضية، فقد ارتفع عدد المُصابين في صفوف الاحتلال الصهيوني إلى 2797، منهم 1283 أُصيبوا بعد اندلاع المعارك البرية في قطاع غزة.

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