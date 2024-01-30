الصحة: ارتفاع عدد ضحايا الحرب الصهيونية إلى 26751 شهيدًا

غزة - فلسطين أون لاين

أكدت وزارة الصحة أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الساعات الماضية، عددًا من المجازر الدامية بحق المدنيين في مدينة غزة، مما أدّى إلى ارتفاع عدد الضحايا الشهداء والمصابين، والمفقودين الذين ما زالوا تحت الأنقاض، وفي الطرقات والشوارع، جرّاء منع الاحتلال الصهيوني طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إلى تلك الأماكن، وانتشال الشهداء وإنقاذ الجرحى.

وأعلنتْ وزارة الصحة في بيان لها، ظهر اليوم، أن الاحتلال ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 114 شهيد و 249 إصابة.

وفي ظل تواصل ارتكاب الاحتلال الصهيوني حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، فقد أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ بدء العدوان على غزة إلى 26751 شهيدًا، وإصابة أكثر من 65636 مواطنًا.

كما أشارتْ الوزارة إلى خطورة الوضع الإنساني الذي يعيشه جميع المواطنين في قطاع غزة، خاصةً في ظل عدم السماح بإدخال المساعدات والأغذية والأدوية اللازمة.

وحذّرتْ الوزارة من استمرار الاحتلال الصهيوني في حصار مجمع ناصر ومستشفى الأمل، ووضع أكثر من 150 كادر طبي، و 450 جريح وأكثر من 3000 نازح في دائرة الاستهداف المتعمّد.