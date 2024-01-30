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هنية: ندرس مقترح اجتماع "باريس" وسنرد عليه وفق المصالح الوطنية لشعبنا

30 يناير 2024 . الساعة 11:48 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

صرّح رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية، أن الحركة تلقّت مقترحًا " باجتماع باريس"، والذي يناقش  مساع عديدة، لإيقاف الحرب الصهيونية على غزة، والإفراج عن الأسرى.

وأكّد هنية في تصريح له، اليوم الثلاثاء، أن الحركة تلقّتْ هذا البيان، وهي بصدد دراسته وتقييمه، وتقديم ردّها عليه.

وأشار هنية إلى أنّ الأولوية في أي اقتراح هي وقف الحرب التي يشنّها الاحتلال الصهيوني على غزة، وانسحاب الاحتلال بشكل كامل خارج القطاع.

وأوضح أنّ الحركة منفتحة على مناقشة أي مبادرات أو أفكار عمل لوقف العدوان، وتأمين عملية إيواء الأهالي الذين أُجبروا على النزوح قسرًا جراء تدمير الاحتلال الصهيوني لمنازلهم، ورفع الحصار، وإعادة الأعمار، وإنجاز عملية تبادل للأسرى.

وقال هنية : "لقد تلقّت الحركة دعوة لزيارة القاهرة، من أجل التباحث حول اتفاق الإطار الصادر عن اجتماع باريس، ومتطلبات تنفيذه وفق رؤية متكاملة تحقق لشعبنا المجاهد مصالحه الوطنية في المدى المنظور."

ودعا هنية العالم الحر إلى الضغط على الاحتلال لوقف المجازر والإبادات وجرائم الحرب، وسياسة التنكيل والإعدامات والاعتقالات، والاقتحامات التي يتعرض لها أهل الضفة الغربية بشكل يومي. مؤكدًا أن هذه الممارسات لن تكسر من عزيمة الشعب الفلسطيني وتصميمه على الحرية والاستقلال.


 

#العدوان على غزة #طوفان الأقصى #الحرب الصهيونية #اجتماع باريس

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