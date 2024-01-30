مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لبحث تطورات "الحرب الصهيونية" على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة مشاروات بشأن تطورات الوضع في غزة، خاصةً بعد مرور أربعة أيام على قرار محكمة العدل الدولية الذي قضى بدعوة الاحتلال الصهيوني منع ارتكاب "إبادة جماعية" في غزة.

وستتولى إدارة الجلسة كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ، لإحاطة أعضاء مجلس الأمن بالوضع الإنساني في القطاع.

كما سيعقد مجلس الأمن غدًا الأربعاء، جلسةً طارئة بناء على طلب دولة الجزائر، بهدف البحث في القرار الذي خلصت إليه محكمة العدل الدولية بخصوص دعوى جنوب أفريقيا ضد " إسرائيل"، واتهامها بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.



ومن المقرر أن يصوت المجلس على مشروع قرار يوزع لاحقًا على الأعضاء بشأن كيفية تطبيق أمر المحكمة.