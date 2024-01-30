فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

متنكرة بلباس أطباء ومدنيين.. قوة صهيونية خاصة تغتال 3 شبان داخل مستشفى في جنين

أبرز تطورات اليوم الـ 116 من الحرب الصهيونية على غزة

اجتماع لمانحي الـ "أونروا" في نيويورك غدًا

تحليق مكثف للطائرات الأمريكية فوق قواعدها بسوريا

منظّمات حقوقيّة: وقف تمويل "أونروا" بمثابة "استكمال للإبادة الجماعيّة"

تفاعل واسع مع مشهد مقاوم يضرب "ميركفاه" وهو بـ "كامل أناقته"

الاحتلال يحاصر طفلة في مركبة عائلتها التي قصفها بمدينة غزة

فقدان اللقاحات.. خطر يهدد حياة أطفال غزة

كتائب القسام تقصف "تل أبيب" برشقة صاروخيّة

خانيونس: توقف قسم الجراحة بمستشفى "الأمل" بعد نفاد الأكسجين

متنكرة بلباس أطباء ومدنيين.. قوة صهيونية خاصة تغتال 3 شبان داخل مستشفى في جنين

30 يناير 2024 . الساعة 09:03 بتوقيت القدس
...

غزة - فلسطين أون لاين

نفّذ الاحتلال الصهيوني ،فجر اليوم الثلاثاء، عملية اغتيال جبانة لثلاثة  شبان فلسطينيين، عقب اقتحام قواتهم الخاصة الصهيونية مستشفى ابن سينا في مدينة جنين.

وأكّدت مصادر طبية، أن 10 أشخاص من أفراد القوة الخاصة تنكروا بالزي المدني، وبلباس أطباء وممرضين، واتّجهوا إلى غرفة الشبان الثلاثة، واغتالوهم باستخدام مسدسات كاتمة للصوت.

وعقب عملية الاغتيال، أعلنت وزارة الصحة ، صباح اليوم، عن ارتقاء الشقيقين محمد وباسل أيمن الغزاوي، والشاب محمد جلامنة من مدينة جنين.

كما أشارت الوزارة إلى أن الشاب باسل الغزاوي جريح سابق " بحالة خطيرة"، ويرقد في المستشفى منذ 25 أكتوبر الماضي لتلقي العلاج.

وفي تفاصيل حادثة الاغتيال الجبانة، أكد شهود عيان أن عددًا من القوات الخاصة الصهيونية دخلت إلى المستشفى، متنكرين بلباس أطباء وممرضين، وبعضهم ارتدى ملابس نسائية، وأحدهم كان يحمل بيده حقيبة أطفال، والآخر كان يجرّ كرسيًا متحركًا، واتّجهوا إلى الطابق الثالث، لتنفيذ عملية الاغتيال بحق الشبان الثلاثة.

ونعت كتائب الشهيد عزالدين القسام في جنين، ارتقاء الشهيد محمد وليد جلامنة، والشهيد محمد أيمن الغزاوي أحد مؤسسي كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، والشهيد  باسل أيمن الغزاوي.

فيما أعلنت فصائل العمل الوطني والإسلامي في جنين عن الإضراب الشامل لكافة مناحي الحياة حدادًا على أرواح الشهداء، واستنكارًا لعملية الاغتيال الجبانة.

#اغتيال #الاحتلال الصهيوني #طوفان الأقصى #مستشفى ابن سينا الحكومي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة