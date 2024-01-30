أبرز تطورات اليوم الـ 116 من الحرب الصهيونية على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

بعد مرور 116 يومًا على الحرب الصهيونية على غزة، وتعدد جلسات الشجب والاستنكار، وإصدار قرارات "غاضبة" من محكمة العدل الدولية تدعو فيها "إسرائيل" لمنع ارتكاب "إبادة جماعية في غزة"، إلّا أن الاحتلال الصهيوني زاد همجية وفظاعة في ارتكابه للمجازر الدامية خاصةً خلال الساعات الأخيرة، من خلال شن الغارات العنيفة، وتواصل القصف الجوي والمدفعي والأحزمة النارية، وقصف البيوت فوق رؤوس ساكنيها، ونسف المربعات السكنية، لتترك وراءها آلاف الضحايا الذين لم يُعرف حصيلتهم النهائية بسبب وجود عدد كبير منهم تحت الأنقاض، أو في مقابر المجهولين.



وفي رصد آخر الإحصائيات للمجازر التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني، سجّلت وزارة الصحة خلال الـ 24 ساعة، ارتكاب الاحتلال لما يقارب 14 مجزرة، راح ضحيتها 215 شهيدًا و300 إصابة.

كما أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الضحايا الذين ارتقوا منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة إلى 26637 شهيدًا، وإصابة ما يًقارب 65387 إصابة.

في متابعة آخر تطورات الأحداث الميدانية لحرب "الإبادة الجماعية" في غزة، واصلت قوات الاحتلال الصهيوني شن الغارات، والقصف المدفعي والجوي على كافة مناطق القطاع من شمال إلى جنوبه.

في خان يونس، قصفت مدفعية الاحتلال الصهيوني محيط مجمع ناصر الطبي، في ظل استمرار حصاره، وإطلاق النار بشكل كثيف تجاه الأطباء والنازحين والمرضى الذين يحاولون التحرك من المستشفى.

كما قصفت المدفعية الصهيونية شارع المدرسة في حي الأمل غربي خان يونس ودمرت عددًا من منازل المواطنين.

واستهدفتْ المدفعية مسجد الفاروق في مخيم خان يونس بالتزامن مع أصوات إطلاق النار بشكل مكثف محيط المكان.

وأطلقتْ طائرات الاحتلال عددًا كبيرًا من قنابل الإنارة في منطقة بطن السمين جنوبي المدينة، وسط قصف مدفعي كثيف.

فيما أكد الهلال الأحمر عن صعوبة الوصول إلى الشهداء جرّاء استمرار الاحتلال الصهيوني إطلاق النار بكثافة تجاه طواقم الإسعاف التي تحاول الوصول إلى الشهداء والجرحى محيط مستشفى الأمل.

وارتقى أمس الإثنين، 7 مواطنين، تمكّن ذويهم من انتشالهم ونقلهم إلى المستشفى، وسط قصف مدفعي مكثف وإطلاق نار عنيف تجاههم.



وفي رفح ، قصفت الطائرات الحربية منزلًا يعود لعائلة "السمهوري" في حي الجنينة جنوبي القطاع، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي النصيرات، قصفتْ طائرات الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "حمدان" في منطقة الحساينة غربي المخيم، كما شنت الطائرات الحربية في ساعات متأخرة من الليلة الماضية غارات عنيفة على عدة مناطق قي المخيم وسط القطاع.

وفي المغازي، استهدف الاحتلال أرضًا زراعية محيط موقع كتيبة 13 وسط القطاع.

وفي مدينة غزة، ارتكب الاحتلال الصهيوني مجزرةً دامية بحق عائلة "مدوخ" إثر قصف منزلهم المكتظ بالنازحين في منطقة الصبرة، مما أدى إلى ارتقاء 20 شهيدًا من أفراد العائلة.

كما شنّت الطائرات الحربية عددًا من الأحزمة النارية المتواصلة على المناطق الغربية لمدينة غزة.

وفي مناطق الشمال، شهدت مدينة بيت لاهيا استباكات ضارية بالتزامن مع أصوات انفجارات امتدتْ لساعات طويلة في المناطق الغربية للمدينة.

كما واصلتْ المدفعية الصهيونية قصفها المكثف على عدة مناطق متفرقة شمالي قطاع غزة.