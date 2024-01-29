اجتماع لمانحي الـ "أونروا" في نيويورك غدًا

غزة - فلسطين أون لاين

من المقرر، أن يعقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، غدًا الثلاثاء، اجتماعًا بشأن وكالة "الأونروا" بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.

وقال الناطق الإعلامي ستيفان دوجاريك، مساء اليوم الإثنين، إن "الاجتماع الذي يستضيفه الأمين العام يشمل الدول المانحة لوكالة الغوث ويخصص بشأن التمويل".

وأضاف أن "الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمل وكالة الأونروا".

وقررت 12 دولة، الأحد، تعليق تمويل الوكالة الأممية "مؤقتا"، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي "أونروا" في أحداث يوم الـ 7 أكتوبر.

وهذه الدول هي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا واليابان والنمسا.

ورحبت دول أخرى، مثل إيرلندا والنرويج إسبانيا، بإجراء تحقيق في هذه المزاعم، لكنها قالت إنها "لن تقطع المساعدات".

ويهدد قرار تعليق التمويل للأنروا باستدامة الخدمات الحيوية والمنقذة للحياة التي تقدمها إلى ملايين اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس، لا سيما قطاع غزة.

وقال متحدث باسم "الأونروا": "إذا لم يتم استئناف التمويل، فلن تتمكن الأونروا من مواصلة خدماتها والعمليات في أنحاء المنطقة بما يشمل غزة لما بعد نهاية فبراير/ شباط".

وجاءت الإعلانات الغربية عقب ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضها مطالب الاحتلال بإسقاط دعوى "الإبادة الجماعية" في غزة التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا، وحكمت مؤقتًا بإلزام "إسرائيل" "بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية".