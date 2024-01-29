فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تحليق مكثف للطائرات الأمريكية فوق قواعدها بسوريا

منظّمات حقوقيّة: وقف تمويل "أونروا" بمثابة "استكمال للإبادة الجماعيّة"

تفاعل واسع مع مشهد مقاوم يضرب "ميركفاه" وهو بـ "كامل أناقته"

الاحتلال يحاصر طفلة في مركبة عائلتها التي قصفها بمدينة غزة

فقدان اللقاحات.. خطر يهدد حياة أطفال غزة

كتائب القسام تقصف "تل أبيب" برشقة صاروخيّة

خانيونس: توقف قسم الجراحة بمستشفى "الأمل" بعد نفاد الأكسجين

إيران تعدم 4 جواسيس لـ "الموساد الإسرائيلي"

الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 14 مجزرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

نادي الأسير: شهادات معتقلين من غزة تعكس مستوى عالٍ من التوحش

تحليق مكثف للطائرات الأمريكية فوق قواعدها بسوريا

29 يناير 2024 . الساعة 21:17 بتوقيت القدس
...
طيران أمريكي.jpg

حلقت مقاتلات أمريكية بكثافة في سماء قاعدتي "التنف" و"البرج 22" جنوب سوريا، غداة مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة.

وأفادت مصادر محلية، لوكالة "الأناضول"، الاثنين، أنّ الطائرات الأمريكية حلقت منذ ساعات الصباح بشكل مكثف على الحدود الأردنية السورية.

ومساء الأحد، أعلن الرئيس جو بايدن مقتل 3 جنود أمريكيين، وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على قوات بلاده المتمركزة شمال شرق الأردن قرب الحدود مع سوريا.

والأحد، أعلنت جماعة تسمى "المقاومة الإسلامية العراقية" على منصة تلغرام أن مقاتليها "هاجموا بواسطة طائرات مسيّرة، أربع قواعد للأعداء، ثلاث منها في سوريا، وهي قاعدة الشدادي، قاعدة الركبان، وقاعدة التنف، والرابعة داخل أراضينا الفلسطينية المحتلة وهي منشأة زفولون البحرية، وذلك رد"ا على الهجمات في غزة".

 

#أمريكا #سوريا #قواعد عسكرية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة