تحليق مكثف للطائرات الأمريكية فوق قواعدها بسوريا

حلقت مقاتلات أمريكية بكثافة في سماء قاعدتي "التنف" و"البرج 22" جنوب سوريا، غداة مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة.

وأفادت مصادر محلية، لوكالة "الأناضول"، الاثنين، أنّ الطائرات الأمريكية حلقت منذ ساعات الصباح بشكل مكثف على الحدود الأردنية السورية.

ومساء الأحد، أعلن الرئيس جو بايدن مقتل 3 جنود أمريكيين، وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على قوات بلاده المتمركزة شمال شرق الأردن قرب الحدود مع سوريا.

والأحد، أعلنت جماعة تسمى "المقاومة الإسلامية العراقية" على منصة تلغرام أن مقاتليها "هاجموا بواسطة طائرات مسيّرة، أربع قواعد للأعداء، ثلاث منها في سوريا، وهي قاعدة الشدادي، قاعدة الركبان، وقاعدة التنف، والرابعة داخل أراضينا الفلسطينية المحتلة وهي منشأة زفولون البحرية، وذلك رد"ا على الهجمات في غزة".