تفاعل واسع مع مشهد مقاوم يضرب "ميركفاه" وهو بـ "كامل أناقته"

غزة - فلسطين أون لاين
تفاعل مغردون وناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع مشهد مقاوم من كتائب القسام ظهر بكامل أناقته، في مقطع بثته الكتائب لما قالت إنها معارك بين مقاتليها وجيش الاحتلال في غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
ووصفوا المغردون، مشهد المقاوم القسامي وهو يرتدي معطفًا طويلا "بالطو"، ويحمل بيده قاذفًا مضادًا للدروع، ويركض في الشارع ويضرب دبابة لجيش الاحتلال بقاذف "الياسين 105" في خانيونس بـ"القتال بكامل الأناقة".
بتحسه طالع لوكيشن تصوير— نبذة (@Noubthah) January 29, 2024
الثبات و الصمود و التوكل و العقيدة و العزة و القوة و حط كل هالصفات بخلاط بطلعلك هيك مقاوم
*قف شامخاً مثلا المآذن طولا*— Mohamed Naim 🔻 🇵🇸 (@Mnaim91) January 29, 2024
*وابعث رصاصك وابلاً سجيلا* pic.twitter.com/3kFXsloZJh
ما حدا يلبس بالطو بعد ولاد الضيف ..— سَنَاءْ 𓂆 (@alhmeedsa) January 29, 2024
يارب ثبّت الأقدام وسدد الرمي 💚 pic.twitter.com/OHHGPGTtG8