تفاعل واسع مع مشهد مقاوم يضرب "ميركفاه" وهو بـ "كامل أناقته"

غزة - فلسطين أون لاين

تفاعل مغردون وناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع مشهد مقاوم من كتائب القسام ظهر بكامل أناقته، في مقطع بثته الكتائب لما قالت إنها معارك بين مقاتليها وجيش الاحتلال في غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ووصفوا المغردون، مشهد المقاوم القسامي وهو يرتدي معطفًا طويلا "بالطو"، ويحمل بيده قاذفًا مضادًا للدروع، ويركض في الشارع ويضرب دبابة لجيش الاحتلال بقاذف "الياسين 105" في خانيونس بـ"القتال بكامل الأناقة".

بتحسه طالع لوكيشن تصوير

الثبات و الصمود و التوكل و العقيدة و العزة و القوة و حط كل هالصفات بخلاط بطلعلك هيك مقاوم — نبذة (@Noubthah) January 29, 2024

*قف شامخاً مثلا المآذن طولا*

*وابعث رصاصك وابلاً سجيلا* pic.twitter.com/3kFXsloZJh — Mohamed Naim 🔻 🇵🇸 (@Mnaim91) January 29, 2024



