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إيران تعدم 4 جواسيس لـ "الموساد الإسرائيلي"

29 يناير 2024 . الساعة 16:42 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

نفذت السلطات الإيرانية، صباح اليوم الاثنين، حكم الإعدام بحق أربعة أشخاص أدينوا بأنهم أعضاء خلية تجسس جندها جهاز الموساد الإسرائيلي.

وقالت طهران، إن الأشخاص الأربعة اعتقلوا "إثر تخطيطهم لعمليات تفجير في مدينة أصفهان العام الماضي".

وكانت وزارة الأمن الإيرانية أعلنت في تموز/ يوليو 2022، أن أعضاء الخلية ذاتها تسللوا إلى إيران عبر إقليم كردستان العراقي.

وأشارت حينها إلى، أن الخلية كانت تخطط لتفجير مصنع لإنتاج المعدات العسكرية والصاروخية في أصفهان تابع لوزارة الدفاع.

وصدر حكم الإعدام بحق الأشخاص الأربعة في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، فيما لم يتم الكشف عن جنسياتهم.

وقالت وكالة "تسنيم"، إن أعضاء الخلية تلقوا تدريبات في دول أفريقية، حيث أشرف على تدريبهم ضباط من الموساد كما أن "ديفيد بارينا" رئيس جهاز مخابرات الاحتلال شارك في أحد الاجتماعات وتحدث مع أعضاء الخلية من أجل رفع معنوياتهم، وفقا للوكالة الإيرانية.

المصدر / وكالات
#الاحتلال #إيران #الموساد

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