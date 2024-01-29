الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 14 مجزرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة - فلسطين أون لاين

في اليوم الـ 115 للعدوان على غزة واصل الجيش الإسرائيلي قصف المناطق السكنية، مما أسفر عن عشرات الشهداء، بينهم صحفي، كما أطلق النار في محيط مستشفى الشفاء، واستمر في محاصرة مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي لليوم السادس على التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، إن الاحتلال (الاسرائيلي) يرتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 215 شهيد و300 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت بارتفاع حصيلة العدوان (الاسرائيلي) إلى 26637 شهيدًا و65387 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، لافتةُ إلى أن لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ولازال الاحتلال (الاسرائيلي) يشدد حصاره لمجمع ناصر الطبي ومستشفى الامل مما يشل قدرات المنظومة الصحية في انقاذ الجرحى نتيجة الحصار ونفاد العديد من ادوية التخدير. العناية المركزة ومثبتات العظام ووحدات الدم.

وبحسب وزارة الصحة، ارتكب الاحتلال (الإسرائيلي) إعدامات ميدانية للمواطنين في خان يونس ويمنع وصول سيارات الاسعاف لإخلاء الشهداء والجرحى.

وقال المتحدث باسم الصحة بغزة أشرف القدرة، إن نحو 2 مليون نازح يتعرضون لمستويات كارثية لا يمكن وصفها مع اشتداد ظروف الشتاء، إلى جانب رصدنا إصابة نحو 700 ألف اصابة بالأمراض المعدية والجلدية ونزلات البرد والاسهال والتهاب الكبد الوبائي بين النازحين نتيجة الاكتظاظ وهشاشة المأوى وعدم توفر الاطعمة والمشروبات المناسبة والرعاية الطبية المطلوبة.

وناشد القدرة بتوفير الفرق الطبية والمستشفيات الميدانية لإسناد المنظومة الصحية في انقاذ حياة الجرحى والمرضى مع استمرار العدوان الاسرائيلي.

وطالب كافة الأطراف العمل على تدفق المساعدات الطبية التي تلامس احتياجات الوزارة الصحيّة في هذه الظروف الطارئة من العدوان المتواصل.

ودعا المتحدث باسم الصحة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية بزيارة الطواقم الطبية المحتجزة لدى الاحتلال الاسرائيلي والضغط من أجل الافراج عنهم.