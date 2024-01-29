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الاحتلال: 388 عسكريًا يتلقون العلاج إثر إصابتهم بقطاع غزة

29 يناير 2024 . الساعة 15:20 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بإصابة 6 عسكريين إضافيين في المعارك الدائرة بقطاع غزة مع المقاومة الفلسطينية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وارتفعت حصيلة جرحى جيش الاحتلال المعلن عنها رسميا إلى 2771 جنديًا وضابطًا منذ بدء العدوان المتواصل على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بينهم 1267 منذ بدء التوغل البري في الـ 27 من الشهر ذاته.

وأوضح جيش الاحتلال، أن 388 عسكريًا يتلقون العلاج إثر إصابتهم بقطاع غزة بينهم 39 جروحهم خطيرة و240 متوسطة و109 طفيفة.

وفي وقت سابق، أقر جيش الاحتلال بارتفاع عدد قتلاه إلى 557 ضابطًا وجنديا منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بينهم 226 قتيلًا منذ بدء التوغل البري.

 

المصدر / وكالات
#عدوان الاحتلال #معارك غزة ##غزة

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