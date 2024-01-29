مجلس الأمة الكويتي يطالب بعقد جلسة طارئة في مجلس حقوق الإنسان

غزة - فلسطين أون لاين

دعا نواب بمجلس الأمة الكويتي إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق حول الانتهاكات، والمجازر، وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق العائلات في قطاع غزة.

وطالب 36 نائبًا في مجلس الأمن الكويتي بعقد جلسة طارئة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من أجل متابعة القرار الذي اتّخذته محكمة العدل الدولية، والذي قضى بضرورة منع "إسرائيل" من ارتكاب "إبادة جماعية" في غزة.

جاءت مطالب مجلس الأمن الكويتي بتشكيل لجنة تحقيق وعقد جلسة طارئة في مجلس حقوق الإنسان، عقب أداء نائب أمير الكويت رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، ووزراء الحكومة، اليمين الدستورية في جلسة مجلس الأمن الكويتي الخاصة، لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة عملًا بالمادة (91) من الدستور الكويتي، التي تنص على أنه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه فإنه يؤدي اليمين أمام المجلس في جلسة علنية.



يُذكر أن محكمة العدل الدولية، اتّخذت يوم الجمعة، قرارها بشأن دعوى جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" واتهامها بارتكاب حرب "إبادة جماعية" في قطاع غزة. وخلص قرار المحكمة إلى دعوة "إسرائيل" باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة المحاصر.





