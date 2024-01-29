عقب اقتحامات ومواجهات.. الضفة الغربية تودّع 5 شهداء منذ صباح اليوم

غزة - فلسطين أون لاين

ارتقى 5 مواطنين منذ صباح اليوم حتّى اللحظة، جرّاء إصابتهم برصاص الاحتلال الصهيوني، في مناطق متفرقة في مدن وقرى الضفة الغربية.

وأكدت وزارة الصحة أن 5 شبّان ارتقوا إثر إصابتهم برصاص الاحتلال في مناطق خطيرة تفرّقت بين البطن والصدر والرأس، مما أدّى إلى استشهادهم على الفور.

في الخليل، أطلق الاحتلال الصهيوني الرصاص الحي على شابين فلسطينيين في قرية دورا جنوبي المدينة، مما أدّى إلى إصابتهما إصابة خطيرة نُقلا على إثرها إلى المستشفى.

وأعلنت وزارة الصحة عن ارتقاء الشاب مهند اسماعيل الفسفوس "18 عامًا" متأثرًا بجراحه الخطيرة جرّاء إصابته برصاص الاحتلال في منطقة الصدر.

كما ارتقى الشاب معتز اطبيش، بعدما حاولت الطواقم الطبية إنقاذ حياته، فور وصوله إلى المستشفى، إلّا أنّ إصابته الخطيرة أدّت إلى استشهاده على الفور.

وفي مدينة بيت لحم، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، عقب اقتحام عدد كبير من القوات منطقة خربة الدير ببلدة تقوع جنوب شرقي المدينة، وأطلقت القوات خلالها النار بكثافة تجاه المواطنين، مما أدّى إلى ارتقاء الطالب راني ياسر خلف الشاعر "16 عامًا"، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال، في الوقت الذي منعت فيه القوات وصول طواقم الإسعاف وإنقاذ حياة الطفل الشاعر.



وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني بلدة سلواد شرقي المدينة، وأطلقتْ النار على الشاب عبيدة حسن عبد الرحمن حامد "18 عامًا"، مما أدّى إلى إصابته في منطقة الصدر، ليرتقي بعد دقائق متأثرًا بإصابته الخطيرة.

وفي فجر اليوم، ارتقى الشاب ثائر نعيم حمو "21 عامًا من بلدة اليامون غربي جنين، متأثّرًا بجراحه التي أصيب بها جرّاء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي على منطقة البطن، مما أدّى إلى اشتهاده فور وصوله إلى المستشفى.

وبهذه الحصيلة، ارتفع عدد شهداء الضفة منذ صباح اليوم إلى 5 شهداء، كما أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية الذين ارتقوا منذ بدء العدوان الصهيوني في السابع من أكتوبر الماضي إلى 378 شهيدًا.