فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بنبرة حادّة.. الاتحاد الدولي للصحفيين يبعث رسالة "تهديد" إلى حكومة الاحتلال

الحرب على الحقيقة.. الاحتلال الصهيوني يغتال صحفيين رفقة عائلتيهما

بهدف التهجير والتطهير العرقي.. الاحتلال ينظّم مؤتمرًا لـ"تشجيع الاستيطان" في غزة

بعد ألمانيا وبريطانيا.. اليابان تعلن تعليق تمويلها لوكالة "الأونروا"

القوات المسلّحة اليمنية تعلن استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن

شهيد برصاص الاحتلال وحملة اقتحامات واعتقالات بالضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

فيديو يظهر اعتداء جيش الاحتلال بالضرب على مسعف فلسطيني بجنين

"الحوثي" تعلن استهداف سفينة للبحرية الأمريكية في خليج عدن

في يومها الـ 115.. أبرز تطورات الحرب الصهيونية على غزة

بعد اغتيال 122 صحفيًا في غزة

بنبرة حادّة.. الاتحاد الدولي للصحفيين يبعث رسالة "تهديد" إلى حكومة الاحتلال

29 يناير 2024 . الساعة 12:09 بتوقيت القدس
...

غزة - فلسطين أون لاين

تعهد الاتحاد الدولي للصحفيين باتّخاذ إجراءات قانونية ومقاضاة "إسرائيل"، في حال عدم التزامها بقرار محكمة العدل الدولية، والتوقف عن ارتكاب "إبادة جماعية في غزة"، خاصةً فيما يتعلق باستهداف واغتيال الصحفيين في قطاع غزة.

وأكد الاتحاد، في بيان له، أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد السياسيين والقادة العسكريين "الإسرائيليين"، إذا لم يتوقّفوا عن الاستهداف المتعمّد والمباشر للصحفيين الفلسطينيين.

وأرسل  رئيس الاتحاد دومينيك برادالي والأمين العام أنتوني بيلانجر، رسالةً إلى رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف جالانت، أكّدا فيها أنّ  أعضاء الاتحاد الدولي للصحفيين البالغ عددهم 600 ألف يعتبرون الصحفيين في غزة زملاء لهم. 

وأشار الاتّحاد إلى أن من مهام الاتحاد الدولي للصحفيين، هو حماية وتعزيز حقوق وحريات الصحفيين، والدفاع عن حرية الإعلام واستقلال الصحافة، مؤكدًا أن نقابة الصحفيين الفلسطينيين هي أحد أهم  أعضاء الاتحاد.

ولفت الاتحاد في رسالته إلى حجم الهمجية التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الصحفيين منذ اندلاع حرب "الإبادة الجماعية" في غزة، مشيرًا إلى أن أكثر من 10% من الضحايا هم من الصحفيين الذين كانوا ينقلون يغطون أحداث العدوان وينقلون الحقيقة إلى العالم.

ويُذكر أن الاحتلال الصهيوني اغتال صباح اليوم الصحفيين محمد عطاالله وعصام اللولو، ليرتفع عدد الشهداء الصحفيين الذين ارتقوا منذ بدء حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 122 صحفيًا.


وفي آخر إحصائية لعدد الضحايا في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة، عن ارتقاء 26422 شهيدًا، وإصابة  65087 مواطنًا منذ بدء الحرب الصهيونية على قطاع غزة.

 

#الحرب على غزة #الاتحاد الدولي للصحفيين #طوفان الأقصى #اغتيال الصحفيين #مقاضاة الاحتلال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة