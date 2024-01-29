بعد ألمانيا وبريطانيا.. اليابان تعلن تعليق تمويلها لوكالة "الأونروا"

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت اليابان، مساء أمس الأحد، انضمامها لحملة التحريض التي يشنّها الاحتلال الصهيوني بحق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الأونروا"، بهدف تعليق تمويل الوكالة والتوقف عن تقديم المساعدات والإمدادات اللازمة لاستمرار خدمات "الأونروا".

صرّحتْ المتحدثة باسم وزارة الخارجية اليابانية كوباياشي في بيان لها، أن الحكومة قررت اتّخاذ قرار تعليق تمويل "الأونروا" بعد حصولها على معلومات من قبل "إسرائيل"، تفيد بمشاركة عدد من موظفي الأونروا في أحداث 7 أكتوبر 2023.

وتُعتبر اليابان سادس أكبر جهة مانحة للوكالة، بمبلغ يتجاوز 30 مليون دولار، وفقًا لبيانات الأونروا لعام 2022.

وفي هذا السياق، أعلنتْ عدة دول غربية خلال الأيام الماضية، عن اتخاذ قرار تعليق تمويل "الأونروا"، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة المادية للوكالة.

وبإعلان اليابان عن قرار وقف تمويل "الأونروا"، يرتفع عدد الدول التي اتخذت القرار ذاته إلى 11 دولة غربية.

ويُذكر أن أمريكا أول من اتّخذت قرار تعليق تمويل "الأونروا" ، ليتبعها كل من أستراليا وكندا وفنلندا وإيطاليا وسويسرا وهولندا وبريطانيا، أسكتلندا وألمانيا، وأخيرًا اليابان.





