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القوات المسلّحة اليمنية تعلن استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن

29 يناير 2024 . الساعة 09:58 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أعلنتْ القوات المسلحة اليمنية، صباح اليوم الإثنين، عن تنفيذها عملية استهداف نوعية لسفينة تابعة للبحرية الأمريكية، أثناء إبحارها في خليج عدن.

وصرّح المتحدث الرسمي للقوات المسلّحة اليمنية يحيى سريع، في بيان له، أن القوات البحرية اليمنية أطلقت مساء أمس الأحد صاروخًا بحريًا مناسبًا، نجح في استهداف سفينة تابعة للبحرية الأمريكية "lewis B puller" أثناء مرورها في خليج عدن.

وأكد سريع أنّ تلك السفينة تساهم في تقديم الدعم  اللوجيستي للقوات الأمريكية التي تشارك في شن العدوان على اليمن.

وأشار إلى أنّ عملية الاستهداف تلك السفينة، تأتي ضمن سلسلة الإجراءات العسكرية التي تتخذها القوات المسلحة اليمنية من أجل الدفاع عن اليمن، ومساندة الشعب الفلسطيني المظلوم.

كما لفت سريع إلى استمرار حركة الملاحة في البحرين العربي والأحمر إلى كافة الوجهات حول العالم، عدا تلك المتّجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة. مؤكدًا أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ قرار منع الملاحة "الإسرائيلية" في البحرين العربي والأحمر حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

 

 

#طوفان الأقصى #القوات المسلحة اليمنية #استهداف سفينة

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