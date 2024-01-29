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شهيد برصاص الاحتلال وحملة اقتحامات واعتقالات بالضفة الغربية

29 يناير 2024 . الساعة 09:12 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الإثنين، عددًا من مدن الضفة الغربية، وسط اندلاع اشتباكات ومواجهات عنيفة مع الشبان في عدة بلدات وقرى مختلفة.

وفي متابعة تطورات الاقتحام اليومي الذي يشنّه الاحتلال على عدة بلدات وأحياء  في الضفة الغربية، أكدت مصادر صحفية أن عددًا كبيرًا من جنود الاحتلال اقتحموا بلدة اليامون غربي جنين، وداهموا عددًا من منازل المواطنين، واعتدوا عليهم بطريقة وحشية، مما أدّى إلى اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة في البلدة.

كما اعتدت قوات الاحتلال الصهيوني على عدد من الشبان، وأطلقت النار تجاه الشاب ثائر نعيم حمو "21 عامًا"، نُقل على إثرها إلى مركز الهدف الطبي، ورغم محاولات الأطباء لإنقاذ حياته، إلّا أنّ إصابته الخطيرة في البطن أدّت إلى استشهاده على الفور.

وشنّت قوات الاحتلال حملة مداهمة واقتحام لعدد من المنازل في قرية أبو ضعيف شرقي المدينة، تخللها إطلاق نار كثيف من قبل الشبان تجاه قوات الاحتلال المُقتحمة للقرية.

واعتقلتْ قوات الاحتلال عددًا من المواطنين، بعد مداهمة منازلهم، والاعتداء عليهم، عُرف منهم، الشاب أحمد فوزي عليات، والشاب أحمد مأمون ياسين.

كما عمدت قوات الاحتلال إلى تدمير وتجريف البنية التحتية محيط دوار النسيم في جنين ودوار "دوار الحمامة"، وتدمير بسطات الباعة، وإطلاق النار بشكل عشوائي تجاه مركبات المواطنين، وسط اشتباكات ومواجهات ضارية بين المقاومين وقوات الاحتلال.

كما دوّت صافرات الإنذار في جنين والمخيم، عقب اقتحام أكثر من 20 آلية عسكرية للمدينة، من بينهم 4 جرافات عسكرية من طراز D9.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرقي المدينة، واعتقلتْ 3 مواطنين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيمي بلاطة والعسكر الجديد، وداهمت منازل عدد من المواطنين، فيما اعتقلت أحد المواطنين من مخيم العسكر الجديد بعد الاعتداء عليه.



 

#اعتقالات #الضفة الغربية #طوفان الأقصى

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