الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق أسفرت عن إصابات واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، وذلك تزامنا مع اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، فيما تم احتجاز عشرات الفلسطينيين وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية بعد اقتحام منازلهم والعبث بمحتوياتها.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين معززة بعشرات الآليات العسكرية، بينها 4 جرافات عسكرية من طراز D9، وانتشرت في العديد من الأحياء.

ونفذت جرافات الاحتلال عمليات هدم وتجريف واسعة للبنية التحتية وممتلكات الفلسطينيين وبسطات الباعة في وسط المدينة والحي الشرقي.

ودارت اشتباكات مسلحة تخللها تبادل كثيف لإطلاق النيران واستهدف مقاومون آليات الاحتلال بعدد من العبوات الناسفة محلية الصنع.

واعتقلت قوات الاحتلال المسعف جمال حكمت قنديل بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح في الحي الشرقي بجنين، كما اعتقلت والد المطارد نور الهصيص من منزله بواد عز الدين في المدينة.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيمي بلاطة وعسكر الجديد، وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين، تخللها تفجير عدد من العبوات الناسفة محلية الصنع.

ونفذت جرافات الاحتلال عملية تدمير للبنية التحتية في شارع المدارس بمخيم بلاطة، واعتقلت قوات الاحتلال الشاب مجاهد مشايخ بعد مداهمة منزله وتفتيشه وتخريب محتوياته بمخيم عسكر الجديد.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس، وانتشرت آلياتها في ميدان الشهداء وسط المدينة، بالتزامن مع اقتحام قوات راجلة لحارات الحبلة والشيخ مسلم بالبلدة القديمة.

وفي محافظة قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون بعدد من الآليات العسكرية والقوات الراجلة، وانتشرت في عدة أحياء، وداهمت العديد من المنازل ونفذت فيها عمليات تفتيش وتحطيم لمحتوياتها، واعتدت على سكانها، ما تسبب بإصابة شاب بجراح.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت 3 شبان من عزون، وهم: محمد طبيب، ومنتصر زماري، وإبراهيم سويدان، كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد باسم صدقة بعد مداهمة منزله في بلدة نعلين قضاء رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عايدة قضاء بيت لحم، ونفذت عمليات دهم وتفتيش للمنازل اعتقلت خلالها الشابين عبد الخالق أبو سرور ومحمد رامي حماد.

المصدر / فلسطين أون لاين