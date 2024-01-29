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فيديو يظهر اعتداء جيش الاحتلال بالضرب على مسعف فلسطيني بجنين

29 يناير 2024 . الساعة 09:19 بتوقيت القدس
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فيديو يظهر اعتداء جيش الاحتلال بالضرب على مسعف فلسطيني بجنين

أظهرت مشاهد متداولة اعتداء قوات من الجيش الإسرائيلي، فجر الإثنين، على مسعف فلسطيني بالضرب واعتقله لاحقا في مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكر شهود عيان لوكالة "الأناضول"، أن الجيش الإسرائيلي أوقف المسعف الفلسطيني المتطوع في جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية (غير حكومية) جمال قنديل، خلال عملية عسكرية نفذها في مدينة جنين، واعتدى عليه بالضرب.

وبيّن الشهود أن القوات الإسرائيلية "اعتقلت المسعف" عقب واقعة الاعتداء عليه.

وتناقل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا يوثق اعتداء الجيش الإسرائيلي بالضرب على المسعف.

وفجر الإثنين، اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها، وداهم عددا من المنازل الفلسطينية واعتقل مواطنين، ودمر بنية تحتية.

في السياق، أعلن فجرا مقتل الفلسطيني نعيم حمو (21 عاما) برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة اليامون القريبة من جنين خلال العملية العسكرية، ليرفع عدد القتلى على يد القوات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 374.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة الغربية، وزاد من وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات، وتسبب ممارساته في إصابة واعتقال الآلاف.

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المصدر / فلسطين أون لاين 
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