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6330 أسيرًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال منذ الـ7 من أكتوبر

28 يناير 2024 . الساعة 21:18 بتوقيت القدس
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الحركة الأسيرة أسرى سجون
غزة - فلسطين أون لاين

ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية، اليوم الأحد، إلى 6 آلاف و330 منذ الـ7 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقالت "هيئة الأسرى والمحررين" و"نادي الأسير الفلسطيني" في بيان مشترك، إن "الاحتلال نفذ أكثر من 400 حالة اعتقال بين صفوف الأطفال بعد الـ 7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فيما لم تتوفر معلومات دقيقة حول أعداد الأطفال في السّجون حاليًا، في ظل الصعوبات التي تواجه الطواقم القانونية في حصر أعداد الأطفال المعتقلين، علمًا أنّ أكثر من 30 طفلًا رهن الاعتقال الإداريّ".

وفي تقريرها السنوي، أشارت مؤسسات شؤون الأسرى إلى، أن "العدد الإجمالي للفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، بلغ نحو 8 آلاف و800، بينهم أكثر من 80 أسيرة".

ومنذ بدء عدوانه المدمر على قطاع غزة في الـ7 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، ووسّع من الاقتحامات والمداهمات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.

 

المصدر / وكالات
#القدس #الأسرى #الاحتلال #طوفان الأقصى

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