مقتل 3 جنود أمريكيين بهجوم طائرة "مسيرة" في الأردن

غزة - فلسطين أون لاين

قتل 3 جنود أمريكيون، وأصيب 24 آخرون، في هجوم بطائرة مسيرة بدون طيار، على موقع عسكري أمريكي شمال شرق الأردن، مما يمثل المرة الأولى التي يُقتل فيها جنود أمريكيون بنيران "العدو" مباشرة في الشرق الأوسط منذ بداية حرب غزة.

ونقلت "سي أن أن"، إن الجنود كانوا في البرج رقم 22، بالقرب من الحدود مع سوريا، وهو تصعيد كبير محفوف بالمخاطر في الشرق الأوسط.

وأشار البنتاغون إلى أن أكثر من 158 هجومًا، نفذت ضد القوات الأمريكية، في العراق وسوريا، ورغم أن الكثير من الهجمات لم تكن ناجحة، إلا أنها تسببت في كثير من الأحيان بإصابات خطيرة أو أضرار في المواقع الأمريكية.

وقالت الشبكة، إنه من غير المعروف، سبب فشل الدفاعات الجوية الأمريكية، في اعتراض الطائرة بدون طيار، خاصة وأنه الهجوم الأول على الموقع الأمريكية، منذ بدء الهجمات التي استهدفت القوات الأمريكية في 17 تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وتعليقًا على مقتل الجنود، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: إن "الهجوم على قواتنا الذي أسفر عن مقتل 3 عسكريين نفذته جماعات متشددة مدعومة من إيران تعمل بسوريا والعراق".

وأضاف بايدن: "سنحاسب كل المسؤولين عن الهجوم الذي استهدف قواتنا في الوقت المناسب وبالطريقة التي نختارها".

ووصف ما جرى بأن: "قلب أمريكا مثقل، بمقتل 3 جنود في الهجوم على قواتنا شمال شرقي الأردن" وتابع: "نجمع المعلومات عن هذا الهجوم ونعلم أنه تم تنفيذه من قبل جماعات متطرفة مدعومة من إيران".

وقال بايدن: "سنحافظ على الالتزام المقدس تجاه عائلات الضحايا وبمكافحة الإرهاب، ولا يساور أحد الشك في أننا سنحاسب جميع المسؤولين عن هذا الحادث".

من جانبه علق البنتاغون على الهجوم بالقول: "ما تعرضت له قواتنا في الأردن تصعيد خطير".

المصدر / وكالات