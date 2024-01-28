ارتفاع عدد الأسيرات المعتقلات إداريًا إلى (11) أسيرة

غزة - فلسطين أون لاين

ارتفع عدد الأسيرات المعتقلات إداريًا في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، إلى (11) أسيرة، وهم من بين نحو 90 أسيرة يقبعون في سجن (الدامون) منهم أكثر من 50 أسيرة من قطاع غزة، يواصل الاحتلال فرض جريمة الإخفاء القسري بحقهنّ.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له اليوم الأحد، إنّ الاحتلال أصدر مؤخرًا أمر اعتقال إداري بحقّ المحامية والحقوقية ديالا عايش من مدينة البيرة، وذلك لمدة أربعة شهور، بعد أن اعتقالها الاحتلال في السابع من يناير الجاري من أمام حاجز(الكونتينر) العسكري، وتعرضت لظروف اعتقال قاسية وعملية تنكيل، عدا عن احتجازها في ظروف صعبة في زنازين سجن (هشارون).

وفي هذا الإطار يشير نادي الأسير إلى أنّ أعداد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال هي الأعلى منذ انتفاضة عام 1987، حيث بلغ عددهم حتى نهاية شهر كانون الأول المنصرم (3291) معتقل إداريّ والأعداد في ارتفاع مستمر، ليكون عددهم أعلى من عدد الأسرى المحكومين، وكذلك الموقوفين رهنًا للمحاكمة.

وأرفق البيان أسماء الأسيرات المعتقلات إداريًا في سجون الاحتلال، وهن: براءة كرامة، وجنين عمرو، وشهد عصافرة، وأنغام عصافرة، وعرين القواسمة، وملاك النتشة، وجميعهن من الخليل، إضافة للأسيرة إخلاص صوالحة من جنين، وياسمين أبو سرور وليندا جعارة من بيت لحم، وخالدة جرار من رام الله، وديالا عايش من البيرة.

منذ السابع من أكتوبر أصدر الاحتلال ما يزيد عن (3000) أمر اعتقال إداريّ، شملت كافة الفئات بما فيها النساء والأطفال وكبار السّن، إضافة إلى المئات من الأسرى السابقين الذين تعرضوا للاعتقال الإداري مرات عديدة ومنهم نواب سابقون.