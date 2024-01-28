الاحتلال: 397 ضابطًا وجنديًا يتلقون العلاج إثر إصابتهم بمعارك غزة

غزة - فلسطين أون لاين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة 8 عسكريين بنيران المقاومة خلال معارك قطاع غزة، في الساعات الـ 24 الماضية.

وقال الجيش في بيان له اليوم الأحد: إن 397 ضابطًا وجنديًا ما زالوا يتلقون العلاج إثر إصابتهم بمعارك قطاع غزة جروح 39 منهم خطيرة.

كما وأفاد، 2765 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ بداية الحرب على غزة، بينهم 1273 أصيبوا منذ بدء الهجوم البري في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي السياق، قال الإعلام العبري، إن أكثر من 70 طائرة هليكوبتر تقل جنودًا مصابين في غزة هبطت منذ بداية الحرب على سطح مستشفى "إيخيلوف" في تل أبيب.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر الرابع تواليًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 26 ألفًا و422 شهيدًا، وإصابة 65 ألفًا و 87 جريحًا، في آخر إحصائية معلنة السبت، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.