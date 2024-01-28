بالطائرات المسيّرة والقنابل الثقيلة.. الاحتلال يواصل عدوانه على بلدات جنوبي لبنان

غزة - فلسطين أون لاين

واصلت قوات الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم، قصفها الجوي والمدفعي على عدد من البلدات جنوبي لبنان.

وأكدت الوكالة الوطنية اللبنانية، أنّ مدفعية الاحتلال قصفت بلدتي شيحين، ويارون، والأطراف الغربية لبلدتي طيرحرفا والعلام جنوبي لبنان.

كما شنّت الطائرات الصهيونية غارات متفرقة على بلدات مجدل زون، وزبقين، والجبين، وحولا وطير حرفا.

وأعلنت مصادر صحفية لبنانية عن استهداف الطائرات المسيرة لمحل تجاري لبيع المواد الغذائية يعود للمواطن بلال غيث في بلدة طير حرفا، مما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في المكان، والمباني المجاورة، دون الإبلاغ عن إصابات.

ويُذكر أن قوات الاحتلال الصهيوني كثّفت إطلاق القنابل الضوئية فوق القرى الحدودية للخط الأزراق جنوبي البلاد.

كما واصلت مدفعية الاحتلال صباح اليوم، إطلاق قذائف ثقيلة على أطراف بلدات الناقورة ويارين والجبين والضهيرة وعلى جبلي اللبونة والعلام بالقطاع الغربي.

