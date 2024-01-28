كارثة صحية جديدة.. نفاد مخزون الأكسجين في مستشفى الأمل بخانيونس

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، عن نفاد مخزون الأكسجين في مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس جنوبي قطاع غزة، بسبب تواصل حصار المستشفى من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.

وأكدت الجمعية في بيان مقتضب، أن نفاد الأكسجين في المستشفى يُنذر بكارثة صحية خطيرة، خاصةً أن هذا الأمر سيؤدي إلى عدم إمكانية إجراء العمليات الجراحية للمرضى والمُصابين.

وحذّرت الجمعية في وقت سابق من خطورة استمرار حصار المستشفى، وشنّ الغارات الصهيوني العنيفة، وإطلاق النار بشكل كثيف محيط مستشفى الأمل في خان يونس.

كما يواصل الاحتلال الصهيوني منذ أكثر من أسبوعين حصاره لمستشفى ناصر الطبي، ومستشفى الأمل، وشن غارات مكثفة جوية ومدفعية للمنازل والمناطق المحيطة بالمستشفيات.

كما أعلنت وزارة الصحة أمس السبت، أن المولدات الكهربائية في مستشفى ناصر ستتوقف خلال 4 أيام، بسبب منع الاحتلال إدخال الوقود إلى القطاع.

وفي بيان سابق، حذّرت منظمة أطباء بلا حدود من انهيار كامل للقطاع الصحي، خاصة بعد إعلانها عن عدم وجود نظام صحي عملي في غزة، جرّاء تواصل قصف وحصار المشافي، ومنع إدخال الإمدادات والمساعدات والأدوية اللازمة للقطاع.



